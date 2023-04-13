أي الطرق تجعلك تخسر وزنا أكثر.. السيماغلوتايد أو الميتفورمين أو الصيام المتقطع أو قص المعدة؟

زيادة الوزن من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الملايين، مع وجود العديد من المقاربات للتخلص من الوزن الزائد. فما أكثرها فعالية؟

ونقارن في هذا التقرير بين فقدان الوزن باستخدام 4 طرق، وهي عقار السيماغلوتايد، وعقار الميتفورمين، والصيام المتقطع، وجراحة الوزن.

فقدان الوزن باستخدام عقار السيماغلوتايد

ينتمي "السيماغلوتايد" (Semaglutide) إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات مستقبلات الببتيد1 الشبيهة بالغلوكاغون أو "جي إل بي-1 آر إيه إس" (GLP-1 RAs). ويحاكي هرمون "جي إل بي-1" (GLP-1) الذي يتم إطلاقه في الأمعاء، استجابة لتناول الطعام.

يتمثل أحد أدوار هرمون "جي إل بي-1" في حث الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما يقلل نسبة السكر في الدم. لهذا السبب يتم استخدامه في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

ومع تناول هرمون "جي إل بي-1" بكميات أعلى يتفاعل مع أجزاء الدماغ التي تثبط شهيتك وتشير إلى الشعور بالشبع.

ولذلك عند استخدام دواء "السيماغلوتايد"، جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير -وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب- لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

وتمت الموافقة على "السيماغلوتايد" فقط لفقدان الوزن تحت الاسم التجاري "ويغوفي" (Wegovy)، والجرعة النموذجية لفقدان الوزن هي 2.4 مليغرام تُعطى أسبوعيا كحقن ذاتية تحت الجلد.

أجرت شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk) المصنعة للدواء العديد من الدراسات عن سلامة وفعالية جرعة 2.4 مليغرام، وأكبر دراسة كانت مدتها 68 أسبوعا، وشملت نحو ألفي بالغ يعانون السمنة المفرطة وليس لديهم مرض السكري، ووجدت أن الأشخاص الذين تناولوا 2.4 مليغرام من "السيماغلوتايد" أسبوعيا -مع المشاركة في برنامج غذائي وممارسة الرياضة- فقدوا وزنا أكبر بكثير من أولئك الذين أجروا التغييرات نفسها في نمط الحياة ولكن حقنوا بدواء وهمي، وفقا لتقرير لباربرا برودي لموقع "إيه إيه آر بي" (AARP).

وتمكّن نصف المشاركين في مجموعة ويغوفي من فقدان ما لا يقل عن 15% من وزنهم، وتمكن ما يقرب من الثلث من فقدان 20%، في المقابل فقد الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي نحو 2.4% فقط من وزنهم.

فقدان الوزن باستخدام عقار الميتفورمين

الميتفورمين (Metformin) دواء شائع لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تقول مينيشا سود طبيبة الغدد الصماء في نيويورك لموقع "إيفيردي هيلث" (Everyday Health) "يعتبر الميتفورمين من الأدوية الأولى في علاج مرض السكري من النوع الثاني، ويعمل بشكل أساسي عن طريق خفض كمية الغلوكوز التي يطلقها الكبد، كما أنه يساعد هرمون الأنسولين على العمل بشكل أفضل من خلال مساعدة العضلات على استخدام الغلوكوز بطريقة أكثر كفاءة".

ونظرا لأن الدواء يساعد جسمك على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل عام، واستعادة قدرتك على الاستجابة للأنسولين، فلن تشعر بالتحسن فحسب، بل قد تقلل من خطر حدوث مضاعفات مستقبلية لارتفاع نسبة السكر في الدم مثل أمراض القلب وتلف الكلى وتلف الأعصاب أو اعتلال الأعصاب السكري وتلف العين (يسمى سريريا اعتلال الشبكية)، وفقا لمجلة "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic).

لماذا يتسبب الميتفورمين في إنقاص الوزن؟

العلاقة بين الميتفورمين والوزن غير واضحة، لكن العديد من النظريات تقدّم تفسيرات محتملة.

على سبيل المثال، قد يؤثر الميتفورمين على إشارات الجوع، ففي دراسة صغيرة تم إعطاء 12 امرأة مصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني مستويين من جرعة الميتفورمين (850 مليغراما أو 1700 مليغرام)، أو دواء وهميا 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام لكل مشاركة. تلقت المشاركات اختبارا وقمن بتقييم مستوى جوعهن قبل تناول الطعام. ووجد الباحثون أن مستويات الجوع في مجموعة الميتفورمين كانت أقل بشكل ملحوظ خاصة مع جرعة 1700 مليغرام مقارنة بجرعة الميتفورمين الأقل أو الدواء الوهمي.

ثم هناك احتمال بأن الآثار الجانبية للدواء يمكن أن تؤثر على تناول الطعام، وقد يعاني بعض الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين من آثار جانبية في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة "ريسيرتش إن فارماسي براكتيس" (Research in Pharmacy Practice) في 2017، فإن الآثار الجانبية المعدية المعوية هي شكوى أساسية للذين يتلقون أقراص الميتفورمين، كما أن الأعراض الأكثر شيوعا هي القيء والإسهال والغثيان والتي تؤثر على 2% إلى 63% ممن يتعاطون الدواء. يمكن أن يكون الانزعاج شديدًا لدرجة أنك قد لا تشعر بالرغبة في تناول الكثير من الطعام، وبالتالي تستهلك سعرات حرارية أقل.

على الرغم من أن الميتفورمين قد يؤدي إلى فقدان بعض الوزن، فإن الكمية التي تخسرها قد تكون أقل بكثير من المتوقع. في المتوسط يكون فقدان الوزن بعد عام واحد من تناول الدواء 6 أرطال فقط، أي حوالي 2.7 كيلوغرام.

أيضا الميتفورمين ليس حلاً معجزة لفقدان الوزن، فلا تتوقع حدوث تغيير جذري في الوزن إذا كنت تتناول طعاما أكثر من اللازم وتعيش حياة خاملة. يجب عليك اتباع خطة معقولة لخسارة الوزن مع الأكل الصحي والنشاط البدني للحصول على تغيير كبير في الوزن.

هل يمكن للأشخاص غير المصابين بمرض السكري تناول الميتفورمين؟

ماذا لو لم يكن لديك مرض السكري من النوع الثاني؟ هل يمكنك تناول الميتفورمين لفقدان الوزن؟ الجواب هو عموما نعم.

توضح طبيبة الغدد الصماء مينيشا سود أن الميتفورمين تم استخدامه لإدارة الوزن لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تشير بعض الأدلة إلى أن الميتفورمين قد يفيد هؤلاء الأفراد، وخلصت مراجعة عام 2018 لفحص فعالية الميتفورمين لفقدان الوزن لدى من يعانون زيادة الوزن والسمنة دون مرض السكري إلى أن العقار أدى إلى انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم "بي إن آي" (BMI) لدى المراهقين والبالغين.

لكن ضع في اعتبارك أن عليك استشارة الطبيب قبل أخذ الميتفورمين.

فقدان الوزن باستخدام الصيام المتقطع

الصوم المتقطع (intermittent fasting) أو تنظيم أوقات تناول الطعام، هو نظام غذائي يعتمد على توقيت تناول الطعام، فمع الصوم المتقطع أنت لا تأكل إلا في وقت محدد، وتصوم عددا معينا من الساعات كل يوم، وفقا لموقع "جونز هوبكنز" (Johns Hopkins).

وجدت مراجعة منهجية لـ40 دراسة أن الصيام المتقطع كان فعالا لفقدان الوزن مع خسارة من 7 إلى 11 رطلاً على مدى 10 أسابيع، أي حوالي 3.2 كيلوغرامات إلى 5 كيلوغراماتا، وفقا لجامعة هارفارد.

فقدان الوزن باستخدام جراحة الوزن

جراحات الوزن هي إجراء جراحي يهدف لمساعدة الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل خطر بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

معظم من يخضعون لجراحة الوزن -حوالي 90%- يفقدون حوالي 50% من وزنهم الزائد بعد جراحة الوزن، وفقا لكليفلاند كلينيك.

وتختلف النتائج باختلاف نوع الجراحة، فيبلغ متوسط فقدان الوزن بعد عملية المجازة المعدية (gastric bypass) حوالي 70% من وزن الجسم الزائد.

أما بعد جراحة تبديل الاثني عشر (duodenal switch) تكون النسبة حوالي 80%.

يتراوح فقدان الوزن بعد تكميم المعدة (sleeve gastrectomy) بين 30% و80%، يتم قياس هذه النتائج بعد فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرا.

في المجازة المعدية يتم وصل الجزء العلوي من المعدة بالأمعاء الدقيقة، وهذا يؤدي إلى تقليل الحجم المتاح للأكل، ويوقد شعور الشخص بالشبع بشكل أسرع، وأيضا يؤدي لتقليل امتصاص السعرات الحرارية.

وجراحة تبديل الاثني عشر هي عملية لإنقاص الوزن تعمل على تعديل معدتك وأمعائك الدقيقة، وهي تجمع بين استئصال المعدة (إزالة جزء من المعدة) مع تحويل مسار الأمعاء، مما يجعل المسار الذي يسلكه طعامك عبر الأمعاء أقصر.

أما في تكميم المعدة فتتم إزالة جزء من المعدة، لذلك لا يمكن للشخص أن يأكل كما في السابق، ويشعر بالشبع بشكل أسرع.