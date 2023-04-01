كيف يعمل الثلج عند وضعه على العضلة بعد الإصابة؟

يوضع الثلج على العضلات المصابة كعلاج في الإسعافات الأولية، ولكن ما تأثير ذلك بالضبط على تجديد العضلات؟ وهل يساعد حقا؟ الجواب في دراسة يابانية حديثة.

أجرى الدراسة باحثون منهم الأستاذ المساعد أراكوا تاكاميتسو من كلية الدراسات العليا للعلوم الصحية بجامعة كوبي، والأستاذ المساعد كاواشيما ماساتو من جامعة كاواساكي للرعاية الطبية، ونشرت في "المجلة الأميركية لعلم وظائف الأعضاء التنظيمي والتكامل والمقارن" (American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology)، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت" (Eurekalart).

ووجد الباحثون أن وضع الثلج على العضلات التي تعرضت لإصابة خفيفة يعزز تجدد العضلات. في المقابل، كان الباحثون نفسهم قد أجروا دراسة سابقة حول إصابات العضلات الخطيرة، ووجدوا أن وضع الثلج عليها قد يؤخر التعافي.

من المأمول أن يتم استخدام هذه النتائج لتكون أساسا لإرشادات أكثر دقة بشأن إذا ما كان سيتم وضع الثلج على مثل هذه الإصابات أم لا.

ماذا وجد الباحثون؟

أظهرت التجارب أن وضع الثلج بعد إصابة عضلية خفيفة يعزز تجديد العضلات.

يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي أظهرت فيها دراسة تأثيرا إيجابيا للتثليج على تجديد العضلات.

أظهر الباحثون أن مدى الإصابة قد يكون لها تأثير أكبر على فعالية الثلج من الطريقة أو التوقيت.

دور البلاعم

البلاعم (Macrophages) هي خلايا مناعية تنظم عملية إصلاح العضلات المصابة. وتتراكم البلاعم المضادة للالتهابات في الموقع التالف بعد وقت قصير من حدوث الإصابة، وتتنج إنزيما يسمى "سينثيز أكسيد النيتريك المحرض" (inducible nitric oxide synthase, iNOS)، الذي له تأثير جانبي سلبي يؤدي لتوسيع حجم الإصابة.

كشفت نتائج الباحثين عن أن وضع الثلج بعد إصابة العضلات الخفيفة يقلل من تراكم هذه البلاعم، وبالتالي يمنع الثلج توسع حجم إصابة العضلات.

والتحدي التالي أمام الباحثين يتمثل في تحديد مدى إصابة العضلات بما يتناسب مع كمية الثلج المناسبة. من خلال البناء على تحقيقاتهم السابقة، فإنهم يهدفون إلى المساهمة في المبادئ التوجيهية التي ستمكّن الأشخاص في الرياضة وإعادة التأهيل السريري من إصدار أحكام دقيقة حول إذا ما كان سيتم وضع ثلج على الإصابة أم لا.

في المحصلة، إذا تعرضت لإصابة فعليك مراجعة الطبيب، ولكن عموما فإن استعمال الثلج على الإصابات العضلية البسيطة قد يساعد في تعجيل الشفاء، ولكن هذا لا ينطبق على الإصابات الشديدة.