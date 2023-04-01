المنظري: مخاطر انتشار مرض فيروس ماربورغ عالميا منخفضة حاليا

قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن العام الحالي شهد تفشيا لمرض فيروس ماربورغ في تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأضاف المنظري –في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية– أن مخاطر انتشار مرض ماربورغ على المستوى العالمي تعتبر منخفضة في الوقت الحالي، وأن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى منع تفشي المرض من خلال ترصُّد الفيروس ودعم البلدان المعرضة للخطر لوضع خطط التأهب.

وتابع أن المنظمة ملتزمة بمواجهة هذا التحدي الصحي الجديد، وتواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المتأثرة والشركاء الدوليين للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة، كما تعمل على تعزيز التحقق من الحالات المشتبه بها، مع توفير التدابير الصحية اللازمة لحماية العاملين في المجال الصحي والمجتمعات المحلية.

وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أوصت يوم الخميس بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية إلا للضرورة القصوى، وذلك في ظل تفشي مرض فيروس ماربورغ فيهما، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وأوضحت الوزارة -ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض ومركز إدارة الحالات الطارئة- في بيان لها، أنها تراقب عن كثب مرض فيروس ماربورغ في تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأشارت إلى أن المرض يعد شديد العدوى وتصل نسبة الوفيات به من 60% إلى 80%.

🔶️ بيان من وزارة الصحة بخصوص فاشية مرض فيروس ماربورغ (MVD) في جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الإستوائية. ♦️ لمعرفة التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط أدناه:https://t.co/rAWjq0CN4Q pic.twitter.com/QKGskci7bH — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 30, 2023

وأوضحت الوزارة أن هناك جهودا مبذولة لاحتواء تفشي المرض في نطاقه الجغرافي الحالي، مؤكدة تأجيل السفر لتلك الدول إلا للضرورة القصوى، وفي حال الحاجة الملحة للسفر على المسافرين اتخاذ الاحتياطات الضرورية، ومن بينها تجنب الاتصال المباشر بالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وتجنب زيارة المناطق الموبوءة بمرض فيروس ماربورغ.

كما دعت إلى تجنب ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى بشكل عام للأشخاص الآخرين، وعدم ملامسة خفافيش الفاكهة وتجنب زيارة الكهوف والمناجم التي تعيش فيها، مع عدم الاتصال بالحيوانات (مثل الشمبانزي والغوريلا).

وأشارت إلى أنه يجب على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة عزل أنفسهم عن الآخرين والتوجه إلى أقرب مؤسسة للرعاية الطبية، بما فيها أقسام الطوارئ في المستشفيات، إذا أصيبوا بالحمى والقشعريرة وآلام العضلات والطفح الجلدي والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقيء وألم في المعدة أو نزيف غير مبرر من أي مكان، أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر أو بعده (حتى 21 يوما)، والإفصاح للكوادر الطبية عن الوجهة التي بها مرض فيروس ماربورغ أو مخالطة مصابين بالمرض أو أعراضه.