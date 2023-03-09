هل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟

هل الصيام مضر بمريض الضغط المرتفع؟ وهل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟ وهل يمكن لمريض ارتفاع ضغط الدم ممارسة الرياضة في رمضان؟ وبماذا يفطر مريض الضغط المرتفع؟

هل الصيام مضر بمريض الضغط المرتفع؟

تقول مؤسسة حمد الطبية في قطر إن معظم الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير الصيام على المصابين بارتفاع ضغط الدم قد أثبتت أنه لا يوجد ما يمنع المسلم المصاب بهذا المرض من إتمام صيامه إذا كان لا يعاني مضاعفات أو مشكلات صحية أخرى.

فإذا كنت تعاني مرض ارتفاع ضغط الدم، ونويت الصيام في شهر رمضان، فلا داعي لأن تقلق، لأن الصيام لا يؤثر سلبا على توازن ضغط الدم.

كيف يصوم مريض الضغط في رمضان؟

يجب على مريض ارتفاع ضغط الدم القيام بما يلي:

استشارة الطبيب المعالج لتحديد الحالة والقدرة على الصيام وإجراء تعديلات على جرعات الدواء ومواعيده لتلائم أوقات السحور والإفطار.

يمكن الاعتماد على أدوية الضغط ذات المفعول الطويل المدى، إذ تستخدم مرة واحدة أو مرتين على أقصى حد خلال اليوم، ويمكن تناولها مساء ولا تتعارض مع أوقات الصيام، وذلك وفقا للسيدة دعاء أبو الشيخ، المثقِّفة الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية.

قياس الضغط بشكل دوري خلال اليوم.

بماذا يفطر مريض الضغط المرتفع؟

يُنصح مريض ارتفاع ضغط الدم بالتالي:

الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة عند الإفطار، وذلك لتجنب الشعور بالعطش والجفاف وما قد يتبعه من مضاعفات.

جعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من الوجبات الرمضانية، فهي مصدر أساسي للبوتاسيوم الذي يسهم في التحكم بضغط الدم المرتفع.

تناول السمك المشوي مرتين -على الأقل- أسبوعيا، إذ تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنية الخاصة "أوميغا 3" (Omega 3)، التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى تأثيرها الوقائي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية السلمون والسردين.

عدم المبالغة في تناول اللحوم والدواجن.

تناول منتجات الحليب قليلة الدسم لأن الكالسيوم يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى أهميته في تعزيز صحة العظام.

أغذية يُنصح مريض ضغط الدم بتقليلها أو تجنبها

الأطعمة والسوائل التي تحوي نسبة عالية من الدسم.

المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية.

الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات، لأنها قد تؤدي لارتفاع الضغط.

الأجبان واللحوم المعالجة كالنقانق والمرتديلا، لاحتوائها على تركيز عال للصوديوم.

هل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟

تقول مؤسسة حمد الطبية في قطر إن الدراسات تشير إلى أن النشاط البدني الذي يبذله المسلم في أثناء صلاة التراويح يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

هل يمكن لمريض ارتفاع ضغط الدم ممارسة الرياضة في رمضان؟

لا مانع من ممارسة الرياضة في رمضان، بل إنها قد تسهم في التحكم في ضغط الدم. مع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية خاصة استشارة الطبيب المعالج بخصوص زيادة النشاط البدني خلال رمضان.

ما أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم في رمضان؟

الدوخة.

الصداع.

التعب الشديد.

في حال ظهور أي من هذه الأعراض على مريض ارتفاع ضغط الدم، تجب عليه مراجعة الطبيب فورا.

ما ضغط الدم الطبيعي في رمضان؟

ضغط الدم الطبيعي في رمضان هو نفسه مثل باقي السنة. ويقدم الإنفوغراف التالي قيم ضغط الدم الطبيعية والمرتفعة.

هل الصيام يرفع الضغط؟

الصيام عموما يخفض الضغط، ومع ذلك ينبغي لمرضى الضغط مراقبة ضغطهم، فقد يؤدي الصيام إلى هبوطه بشكل كبير، أو اضطرابه.

تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان يعد فرصة حقيقية لإنقاص الوزن بشكل تدريجي، وتشير الدراسات إلى أن تخفيض الوزن، حتى بنسبة بسيطة تصل إلى 5% قد تساعد في إعادة ضغط الدم في رمضان إلى الوضع الطبيعي.

ولذلك، فإن الصيام إذا كان وفق نظام صحي وأدى لخفض الوزن، سيؤدي إلى خفض ضغط الدم.