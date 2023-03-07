صداع الصيام.. الانقطاع عن القهوة من الأسباب وهذه الحلول

يعاني العديد من الصائمين من الصداع في شهر رمضان المبارك، خاصة خلال الأيام الأولى، فما أسبابه؟ وكيف يتم التعامل معه؟

أسباب الصداع خلال الصيام في رمضان

التغيير السريع في العادات الغذائية، وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

التخفيف من استهلاك السوائل.

تغيير عادات النوم التي تتمثل في السهر لساعات طويلة، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم أثناء الليل.

الشعور بالعطش.

الانقطاع عن الكافيين الموجود في الشاي والقهوة اللذين يبدأ الكثيرون يومهم بشربهما.

أنواع الصداع في رمضان

الصداع قبل الإفطار.

الصداع بعد الإفطار.

كيف يحدث الصداع قبل الإفطار؟

يقول الدكتور يوسف الطيب استشاري أول طب الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية إن الصداع قبل الإفطار يحدث نتيجة نقص نسبة الغلوكوز في الدم وانخفاض مستواه عن المعدلات الطبيعية، إذ يعد الجلوكوز مصدرا مهما من مصادر الطاقة في الجسم، والطعام هو مصدره الأساسي، فبعد تناول الطعام ودخوله عملية الهضم والتمثيل الغذائي يتحول إلى سكر بسيط يعرف باسم الغلوكوز في مجرى الدم، وينتقل إلى خلايا الجسم لاستخدامه من قبل الأجهزة المختلفة فيه لإجراء العمليات الحيوية المختلفة.

كيف يحدث الصداع بعد الإفطار؟

قد يشعر البعض بالصداع بعد تناول وجبة الإفطار، ويحدث ذلك غالبا نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب، الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس، فيجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.

نصائح لتجنب الصداع في رمضان

بدء تقليل استهلاك الكافيين قبل أسابيع من الصيام.

تأخير السحور وتناول وجبة سحور صحية ومتكاملة تمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام، ويفضل أن تكون من الأطعمة بطيئة الهضم، مثل الحبوب والبقوليات والخضروات والفاكهة.

تنظيم ساعات النوم في رمضان وتجنب السهر، والحرص على أخذ قيلولة خلال ساعات النهار.

استهلاك كمية كبيرة من السوائل بحدود 3 لترات موزعة على فترات من الإفطار إلى السحور.

الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، وذلك من خلال تناول الطعام الغني بالسكريات والنشويات بكميات معتدلة خلال وجبتي السحور والإفطار.

تناول وجبة إفطار صحية ومتكاملة لضمان حصول الجسم على ما يحتاجه من فيتامينات وأملاح ومعادن، دون المبالغة في الأكل حتى الشعور بالتخمة.