التهاب التامور.. الأسباب والأعراض والعلاج

التهاب التامور هو تورم وتهيُّج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب (يسمى التامور) المحيط بالقلب، والذي يغلفه لحمايته.

وتقول مؤسسة القلب الألمانية إن أسباب الإصابة بالتهاب التامور تتمثل في الفيروسات ‫والبكتيريا التي تنتقل إلى القلب عبر الدم أو الأوعية الدموية وتستقر هناك.

وتشمل الأسباب أيضا الروماتيزم والفشل الكلوي واضطرابات التمثيل الغذائي ‫(خمول الغدة الدرقية وفرط كوليسترول الدم) والأزمة القلبية وجراحات ‫القلب والأورام والعلاج الإشعاعي.

أعراض التهاب التامور

الحمى

التعرق

آلام الصدر

ضيق التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

تراكم السوائل في الساقين

الشعور العام بالإعياء

علاج التهاب التامور

‫شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، لأن هذا الالتهاب قد يشكل خطرا على ‫الحياة.

‫ويشمل علاج التهاب التامور الأدوية المثبطة للالتهابات والمضادات ‫الحيوية والأدوية المدرة للبول، وفي الحالات الشديدة يُلجأ إلى ‫الجراحة كما هو الحال عند ظهور تندّب شديد على النسيج الضام في التامور ‫بسبب التهاب مزمن.