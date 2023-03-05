منها القهوة المحلاة بالسكر.. 10 أغذية ابتعد عنها حتى لا تعاني من السمنة

أفاد تقرير جديد بأن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمكافحة ذلك، فما الأسباب؟ وما أبرز 10 أطعمة ترتبط بزيادة الوزن والسمنة؟

تقرير 2023 الصادر عن الاتحاد العالمي للسمنة يتوقع أن يعاني 51% من العالم (أي أكثر من 4 مليارات شخص) من السمنة أو زيادة الوزن خلال 12 عاما القادمة، وفقا لرويترز.

ووجد التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي البلدان ذات الدخل المنخفض.

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها "تحذير واضح"، وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

بدانة الأطفال

وقالت في بيان "من المثير للقلق بشكل خاص أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين".

وأضافت "يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم بذل كل ما في وسعهم لتجنب تحميل التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية على عاتق جيل الشباب".

ووجد التقرير أن بدانة الأطفال يمكن أن تتضاعف أكثر من مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.

وقال الاتحاد إن التكلفة التي يتحملها المجتمع كبيرة نتيجة الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن؛ بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2035، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومع ذلك، قال المؤلفون إنهم لا يلومون الأفراد، لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية التي تنطوي عليها هذه الظروف.

ويستخدم التقرير مؤشر كتلة الجسم (BMI) في تقييماته، وهو رقم يتم حسابه بقسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالأمتار. وتماشيا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد على 25 يعني زيادة الوزن، وأكثر من 30 يعني السمنة.

وفي عام 2020، تم تصنيف 2.6 مليار شخص في هذه الفئات، أو 38% من سكان العالم.

ووجد التقرير أيضا أن جميع الدول تقريبا تتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات القادمة، خاصة البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.

وستقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

ما أسباب زيادة الوزن؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السبب الأساسي في فرط الوزن والسمنة يتمثل في اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان وتلك التي يحرقها جسمه.

وعلى الصعيد العالمي، فإن التغيرات التي رفعت معدلات زيادة الوزن هي:

زيادة المدخول من الأغذية الغنية بالطاقة التي تحتوي على قدر كبير من الدهون والسكر.

زيادة الخمول البدني في العديد من أشكال العمل، وتغير وسائل النقل، وزيادة التوسع الحضري.

مضاعفات زيادة الوزن والسمنة

أمراض القلب والأوعية الدموية.

داء السكري.

الاضطرابات العضلية الهيكلية، مثل الفصال العظمي، وهو مرض تنكسي يصيب المفاصل ويتسبب في قدر كبير من الإعاقة.

بعض أنواع السرطان؛ مثل السرطانات التي تصيب الغشاء المبطن للرحم والثدي والمبيض والبروستاتا والمرارة والكلى والقولون.

ترتبط سمنة الأطفال بزيادة احتمالات الإصابة بالسمنة والوفاة المبكرة والعجز عندما يصبح الشخص بالغا. وفضلا عن زيادة المخاطر المستقبلية، يعاني الأطفال السمان من صعوبات في التنفس، وزيادة مخاطر الإصابة بالكسور وفرط ضغط الدم، وهي من العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية ومقاومة الأنسولين.

10 أغذية تهددك بالسمنة

هذه الأطعمة يمكن أن تسهم في زيادة الوزن إذا كنت تستهلكها بكميات كبيرة، لذلك ننصحك بتقليلها أو الابتعاد عنها:

1- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية والسكر المضاف، وتفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وفقا لموقع هيلث لاين.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية المحتوية على السكر بانتظام يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يشربونها.

2- القهوة المحلاة بالسكر

القهوة غنية بالكافيين ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعززة للصحة، ويمكن أن تكون القهوة من المشروبات المغذية.

ومع ذلك، إذا تمت تحليتها بشراب مضاف أو سكر، فإن القهوة والمشروبات التي تحتوي على القهوة (مثل فرابيه أو لاتيه كافيه أو الموكا المجمدة) يمكن أن تحتوي على القدر نفسه من السكر مثل المشروبات الغازية.

ومثل غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، يمكن أن تسهم مشروبات القهوة عالية السكر في زيادة الوزن وقد تضر صحتك؛ مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

3- "آيس كريم"

معظم "الآيس كريم" المصنوع تجاريا يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون. ونظرا لأنه يتناول كحلوى فيمكنه إضافة الكثير من السعرات الحرارية.

4- البيتزا

تعد البيتزا المحضرة تجاريا من الأطعمة الجاهزة الشائعة، لا سيما بين الأطفال والمراهقين. والمشكلة أن معظم أنواع البيتزا غنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية؛ فبعض الأصناف تصنع بكميات كبيرة من الجبن واللحوم المصنعة التي تم علاجها أو تدخينها أو تمليحها.

وتم ربط تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة بالسمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

5- الكعك والفطائر المحلاة

يحتوي الكعك والفطائر المحلاة (الدونات) غالبا على كميات كبيرة من السكر والدقيق المكرر والدهون.

كما أنها تحتوي عادة على نسبة عالية من السعرات الحرارية. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي حبة كعك برقائق الشوكولاتة على أكثر من 220 سعر حراري، كما أن قطعة "دوناتس" واحدة تحتوي على أكثر من 300 سعر حراري.

6- البطاطس المقلية

تعد البطاطس المقلية خيارا شائعا للوجبات الخفيفة أو الجانبية، خاصة عند تناول الطعام بالخارج.

وتحتوي الوجبة المتوسطة من البطاطس المقلية (117 غراما) عادة على نحو 380 من السعرات الحرارية، كما تحتوي معظم البطاطس المقلية المصنعة تجاريا أيضا على نسبة عالية من الدهون والملح، وهما مكونان يزيدان خطر الإفراط في تناول الطعام.

7- رقائق البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات المكررة والملح، وربطتها الدراسات بزيادة الوزن.

8- رقائق الذرة المحتوية على سكر مضاف

العديد من أنواع رقائق الذرة التي نتناولها مع الحليب عند الإفطار مليئة بالسعرات الحرارية والسكر المضاف، مع بعض الأصناف التي تحتوي على 13 غراما من السكر لكل كوب (36 غراما). بمعنى آخر، يمكن أن تتكون من 40% من السكر المضاف.

تتم أيضا معالجة هذه الحبوب وتكريرها بدرجة عالية، مما يعني أنه تم تجريدها من الكثير من الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن وتحسين جودة النظام الغذائي.

9- الشوكولاتة

تم ربط الشوكولاتة الداكنة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب ووظائف المخ.

مع ذلك، يمكن أن تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون. بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب الحليب والشوكولاتة البيضاء المنتجين تجاريا يحتويان على نسبة عالية من السكر المضاف. بشكل عام، هذا يعني أن الشوكولاتة -بغض النظر عن نوعها- يمكن أن تسهم في زيادة الوزن إذا تناولت كميات كبيرة منها.

10- عصير الفاكهة

رغم أن عصير الفاكهة ينظر إليه غالبا على أنه مشروب صحي، فإن معظم العلامات التجارية تحتوي على القدر نفسه من السكر مثل المشروبات الغازية. ويفتقر العصير أيضا إلى الألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تحصل عليها عن طريق تناول الفاكهة الكاملة.

وتم ربط شرب كميات كبيرة من عصير الفاكهة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، خاصة عند الأطفال.