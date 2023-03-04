الصحة العالمية تطالب واشنطن بمعلومات حول تقييم استخباري بأن كورونا تسرب من مختبر ووهان

طالبت منظمة الصحة العالمية واشنطن بتقديم المعلومات الأساسية بشأن تقييم بعض وكالات الاستخبارات الأميركية مفاده أن وباء فيروس كورونا بدأ على الأرجح عبر تسرب من معمل في الصين بشكل عارض.

وجرى تقديم الطلبات إلى البعثة الدبلوماسية الأميركية في جنيف، لكن دون أن تتسلم المنظمة تقارير حتى الآن، حسبما قالت -الجمعة- الخبيرة لدى الصحة العالمية ماريا فان كيروف.

وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادى (إف بي آي) (FBI) -لقناة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) الثلاثاء الماضي- إن المكتب يعتقد أن "أصل الوباء هو على الأرجح حادث محتمل لدى مختبر ووهان".

وقد بدأ تفشي الوباء عالميا انطلاقا من تلك المدينة الصينية.

وتحدث مكتب التحقيقات الفدرالي عن "تسرب محتمل من مختبر خاضع لسيطرة الحكومة الصينية" تسبب في تفشي الوباء.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت" ووسائل إعلامية أميركية أخرى، تفترض وزارة الطاقة الأميركية وجود تسرب محتمل في مختبر ووهان، بالرغم من وجود درجة "منخفضة" من اليقين.

ولا يوجد توافق في الآراء لدى وكالات الاستخبارات بواشنطن إزاء المصدر الدقيق لظهور "كوفيد-19".

وتشير وكالات أخرى إلى احتمال انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان.