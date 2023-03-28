كم كوبا من الماء يجب أن يشرب مريض السكري الصائم في رمضان؟

كم كوبا من الماء يحتاج مريض السكري الصائم أن يشرب يوميا في شهر رمضان المبارك؟ وما تأثير الجفاف على مصاب السكري؟

السكري مرض يؤدي إلى ارتفاع الغلوكوز في الدم، وإذا لم تتم السيطرة عليه، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب في الجسم. كما يمكن أن يسبب أيضا مضاعفات مثل الفشل الكلوي والعمى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن في حين أن الأدوية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم، فمن المهم أيضا أن تحافظ على رطوبتك. كما يمكن أن يقلل ارتفاع نسبة السكر في الدم من مستويات السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى الجفاف، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين.

ما تأثير الجفاف على مصاب السكري؟

يمكن أن يسير الجفاف ومرض السكري جنبا إلى جنب. في الواقع، غالبا ما يكون العطش وجفاف الفم -وكلاهما من علامات الجفاف المعتدل- أول مؤشرات الإصابة بمرض السكري.

ولكن، ما العلاقة بين مرض السكري والجفاف؟

هذا الارتباط له علاقة بكيفية استجابة الجسم لارتفاع نسبة السكر في الدم.

داء السكري يعني أن جسمك لا ينتج الإنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح. وهو هرمون يسمح لخلايا الجسم بامتصاص السكر في مجرى الدم، ثم استخدام هذا السكر للحصول على الطاقة.

إذا كان جسمك لا يستخدم الإنسولين بشكل صحيح، يمكن أن يتراكم السكر في مجرى الدم. وعندما يظل سكر الدم مرتفعا لفترة طويلة، يجب أن تعمل الكليتان بجدية أكبر لتصفية الغلوكوز الزائد وإزالته. ويحدث هذا عن طريق التبول. وهذه الزيادة في التبول هي التي تؤدي إلى الجفاف، خاصة إذا لم تعوض السوائل المفقودة.

والعطش المفرط هو أحد الأعراض الأولية لمرض السكري.

ويزداد عطش مرض السكري عندما يفقد جسمك الكثير من الماء من التبول الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وحتى لو كنت تشرب كثيرا، فقد تظل تشعر بالعطش أو الجفاف، لأن كليتيك ستستمران في إنتاج المزيد من البول لطرد الغلوكوز الزائد.

وتستمر هذه الدورة طالما أن نسبة السكر في الدم مرتفعة للغاية.

ما كمية الماء التي يجب أن يشربها مريض السكري في رمضان؟

يساعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي جسمك في الحفاظ على توازن سوائل صحي، كما يساعد في البقاء رطبا.

وشرب الماء لا يحارب الجفاف فحسب، بل يمكن أن يساعد جسمك أيضا على التخلص من الغلوكوز الزائد.

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فعليك شرب الكثير من السوائل -حوالي 1.6 لتر أو 6.5 كوب يوميا للنساء ولترين أو 8.5 أكواب يوميا للرجال، وهذا على الأقل.

هذا لا يشمل الماء فقط، بل يشمل السوائل كالشاي الخالي من السكر، والشوربات والفواكه والخضار والقهوة.

لكن رغم أن الماء يعتبر مشروبا شاملا رائعا ويوصى به بشدة لزيادة تناول السوائل ومنع الجفاف، فإن المشروبات الأخرى فعالة أيضا في علاج الجفاف.

تشمل هذه السوائل:

الماء مع القليل من عصير الليمون

شرب شاي الأعشاب الخالي من الكافيين والسكر

الحليب الخالي من الدسم

القهوة الخالية من السكر

بالمقابل ينصح مريض السكري بتجنب:

مشروبات الطاقة

عصائر الفاكهة

والمشروبات الغازية

وتحتوي هذه المشروبات على الكثير من السكر ويمكن أن تزيد من نسبته في الدم

أعراض الجفاف الشديد

انخفاض ضغط الدم

ضعف النبض

الارتباك

https://www.youtube.com/watch?v=9fysAx-MJ5w

يمكن لبعض العوامل أن تزيد من سوء الجفاف مثل:

التعرض للطقس الحار والرطب

الصيام

التمارين الشاقة

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وإذا كانت لديك علامات الجفاف الخفيف، فإن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في استعادة مستوى السوائل لديك.

أما إذا كانت لديك علامات الجفاف الشديدة وهي الارتباك وانخفاض ضغط الدم وضعف النبض، فعليك مراجعة الطبيب.

أدوية السكري التي تطرح الغلوكوز في البول

إذا كامن مريض السكري يتناول مثبطات SGLT2 -هي نوع من الأدوية الفموية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2 لدى البالغين- فيجب أن يحرص على شرب الكثير من الماء، لأنها تعمل عبر طرح السكر في الدم.

واسم هذه الأدوية هو مثبطات ناقلة مشتركة للصوديوم والغلوكوز 2 sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors (SLGT2i) أو غليفلوزين gliflozins، وذلك وفقا لموقع دايبيتز دوت اورغ دوت يو كي.

يمكن أن تساعد مثبطات SGLT2 في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق:

خفض عتبة الغلوكوز التي يتم امتصاصها في الكلى حتى يتم إخراجه في البول

تقليل كمية الغلوكوز في الدم

أفضل مشروب لمريض لسكري في رمضان

الجواب هو الماء، إذ لن يرفع الماء مستويات الغلوكوز في الدم. وهذا هو السبب في أنه من المفيد جدا شربه عندما يعاني مرضى السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأنه يمكّن من طرد المزيد من الغلوكوز من الدم.

إذا كنت لا تحب طعم الماء، فيمكن أن يساعدك إضافة شريحة من الفاكهة، مثل البرتقال أو الليمون الحامض. كما يمكنك تحضير شرائح مقطعة من هذه الفاكهة وتخزينها في الفريزر جاهزة للاستخدام.

كن حذرا من المياه المنكهة المعبأة في زجاجات، لأن بعضها يحتوي على كمية عالية نسبيا من السكر.

وتحتوي المياه المعبأة الأخرى ذات النكهات على محليات يجب أن تكون أفضل لمستويات السكر في الدم من الأنواع المحلاة، ولكنها لا تزال غير صحية مثل الماء العادي.