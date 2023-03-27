كم كوبا من العصير يُسمح لك بشربه يوميا في رمضان؟

يقول البعض إن "العصائر مثل التمر الهندي وقمر الدين والخروب مشروبات مثالية في شهر رمضان، فهي تروي العطش وتغذيك". ولكن ما مدى صحة ذلك؟

الحقيقة هي أنه مع أن شرب عصائر شهر رمضان تزود الجسم بالماء، إلا أن تناول كثير منها فكرة سيئة.

فرغم أن العصائر خفيفة وتعطي الجسم طاقة، فإن العصير بأنواعه كافة يرتبط بمشاكل صحية على المدى البعيد، فعصير الفاكهة أقل إشباعا من الفاكهة الكاملة، مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، لأنك حتى بعد شرب العصير ستبقى جائعا وتأكل.

هذا الكلام ينطبق على جميع أنواع العصائر، الطبيعية منها والمصنعة.

أيضا العصير بمحتواه من السكر يزيد من خطر تسوس الأسنان.

المشروبات الغازية أيضا ليست بها فوائد لصحتك، ولا تزود جسمك بسوى السعرات الحرارية.

لذلك في رمضان نوصيك بالتالي: