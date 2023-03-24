هل رمضان ريجيم أوتوماتيكي؟

"رمضان ريجيم أوتوماتيكي، فأنت في شهر الصيام ستخسر 5 كيلوغرامات دون أي مجهود يذكر منك"، ما مدى صحة هذا الزعم؟

الجواب هو أن هذا الزعم غير صحيح، ونزول الوزن في رمضان ليس حتميا.

ومع أن بعض الأشخاص يفقدون شيئا من الوزن في رمضان، فإنهم سرعان ما يستعيدونه بعد شهر الصيام. وفي بعض الحالات قد يزداد وزن الشخص في رمضان، إذا أفرط في تناول الطعام في وقت الإفطار، وكان يتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق.

وعموما إذا أردت فقدان الوزن في رمضان، نقدم لك هذه النصائح: