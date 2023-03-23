حمية هارفارد.. تعرف عليها ولماذا لا تعترف بالبطاطس كخضار؟

ما حمية هارفارد، ومتى تم وضعها، وما ميزاتها، ثم لماذا لا تعترف حمية هارفارد بالبطاطس كخضار؟

ما حمية هارفارد؟

حمية هارفارد هي تطبيق لما يسمى بـ"طبق الأكل الصحي بجامعة هارفارد"، وهو دليل لإعداد وجبات صحية ومتوازنة، وفقا لما نقل تقرير لسي إن بي سي (CNBC) عن موقع هارفارد.

وفي هذا النظام يتم تقسيم الطبق بحيث يحتوي مكونات معينة.

متى تم وضع حمية هارفارد؟

في عام 2011، عمل خبراء التغذية في مدرسة "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة على وضع خطة حمية من أجل صحة مثالية، ووصلوا إلى هذه الحمية.

ممّ تتكون حمية هارفارد؟

فيما يلي تفصيل شامل لكيفية إعداد طبقك وفقا لحمية هارفارد:

نصف الطبق من الخضار والفاكهة

يجب أن تمثل الخضار والفاكهة نصف طبقك.

تناول خضروات ملونة ومتنوعة.

خضروات أكثر قليلا من الفواكه.

التركيز على الفاكهة الكاملة بدل العصير.

في حمية هارفارد "لا تعتبر البطاطس من الخضار من وجهة نظر التغذية"، كما تقول ليليان تشيونغ، محاضرة التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد.

ربع الطبق من الحبوب الكاملة

التركيز على تناول الحبوب الكاملة، بدلا من الحبوب المكررة، إذ تحتوي الأولى على المزيد من الفيتامينات وكذلك المواد النباتية والمعادن، وهي أكثر صحة بالنسبة لنا ولن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة".

بعض الحبوب الكاملة الملائمة تشمل الشوفان، الكينوا، الشعير، القمح الكامل (بما في ذلك خبز القمح الكامل والمعكرونة) الأرز البني.

ربع الطبق من البروتينات الصحية

تتضمن بعض البروتينات الصحية ما يلي:

السمك.

الدجاج.

الفاصوليا.

المكسرات.

توصي حمية هارفارد بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء، وتجنب اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والنقانق.

الزيوت الصحية باعتدال

لتجنب استهلاك الدهون غير الصحية، يُنصح بعدم الطهي بالزيوت المهدرجة جزئيا مثل المارجرين وبعض الزيوت النباتية.

بدلا من ذلك، توصي تشيونغ بخيارات صحية مثل:

زيت الزيتون.

زيت الصويا.

زيت دوار الشمس.

تناول الماء والشاي والقهوة بدلا من الحليب

يشجعك نظام هارفارد الغذائي على التناوب بين الماء والشاي والقهوة مع وجباتك، خاصة مع القليل من السكر أو دونه.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان إلى حصة واحدة أو اثنتين يوميا والعصير إلى كوب صغير واحد يوميا. كما يجب تجنب المشروبات السكرية تماما إن أمكن.

حرّك جسمك

هذا يشمل الانخراط لمدة نصف ساعة في اليوم، أو على الأقل 5 مرات في الأسبوع، في نشاط قوي.

لماذا لا تعترف حمية هارفارد بالبطاطس كخضار؟

تقول تشيونغ إن البطاطس تؤثر تقريبا مثل الكربوهيدرات المكررة، وتضيف أنها تزيد من نسبة السكر في الدم.

فوائد حمية هارفارد

قد تساعد حمية هافارد في: