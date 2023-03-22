هل الإفطار على المشروبات الغازية يسبب فشل الكلى؟

تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي رسالة تحذر من تناول المشروبات الغازية على الإفطار بعد الصيام، زاعمة أن ذلك يؤدي إلى فشل الكلى، فما مدى صحة ذلك؟

وتقول الرسالة "أﻧﺎﺷﺪ جميع الناس ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯية والملونة ﻓﻲ رمضان في ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻳﺴﺒﺐ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯية ﺍﻟﺒﺎﺭﺩة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻟﺬﺍ ﻧﺮجو عدم شربها وتجنبها نهائيا واستبدالها باﻟماء والعسل ومنقوع الفواكه المجففة كالتين والمشمش ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺎﺯجة، هذه ﺭﺳﺎلتي لك ولأفراد عائلتك أكتبها لك من عيادتي في قسم ﺃﻣﺮﺍﺽ وزراعة ﺍﻟﻜﻠﻰ..".

وليس موضحا لا صاحب الرسالة ولا مصدرها أو تاريخها، وهل هو طبيب فعلا كما يزعم.

هل تناول المشروبات الغازية بعد الصيام يسبب فشل الكلى؟

الجواب: لا، فالمشروبات الغازية لا تؤثر على الكلى بعد الصيام، ولا توجد علاقة بين تناول هذه المشروبات وفشل الكلى.

أضرار المشروبات الغازية على الكلى

تم الربط بين استهلاك المشروبات الغازية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحصى الكلى، وجميعها عوامل خطر للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تحتوي مشروبات الكولا على حمض الفوسفوريك الذي يرتبط بتغيرات في الجهاز البولي تعزز حصوات الكلى، إذ وفقا لدراسة يرتبط شرب عبوتين أو أكثر من الكولا -سواء العادية أو المحلاة- في اليوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ووفقا لدراسة نشرت في 2014، فإن شرب الكثير من مشروبات الكولا الخالية من السكر أو غيرها من المشروبات الغازية قد يكون له آثار على الصحة، بما فيها الكلى، فقد تراجعت وظائف الكلى على مدى عقدين من الزمان لدى النساء اللائي تناولن العديد من المشروبات الغازية المخصصة للحمية يوميا.

ومقارنة بالنساء اللائي لم يشربن صودا الدايت كان لدى النساء اللائي يشربن الصودا انخفاض أكبر بنسبة 30% في وظائف الكلى خلال 20 عاما.

وشملت الدراسة أكثر من 3 آلاف امرأة شاركن في الدراسة لمدة 20 عاما أو أكثر، وفي البداية كانت جميع النساء يتمتعن بوظائف الكلى الصحية، وفقا للدكتورة جولي لين أستاذة مساعدة في الطب بكلية الطب في جامعة هارفارد وطبيبة بمستشفى بريغهام والنساء.

الدايت

لم يؤد تناول عبوة واحدة من الصودا دايت يوميا إلى خفض وظائف الكلى أكثر من المعتاد، ومع ذلك يبدو أن شرب اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية "الدايت" يسبب مشاكل.

عانى شاربو الصودا دايت من انخفاض في معدل الترشيح الكبيبي (مقياس مهم لوظيفة الكلى)، ومع تقدم العمر يميل معدل الترشيح الكبيبي إلى الانخفاض قليلا.

لكن لدى النساء اللائي يشربن الصودا دايت كان معدل الانخفاض 3 أضعاف معدل الانخفاض لدى اللائي لم يشربن المشروبات الغازية الخاصة بالحمية.

و"معدل الترشيح الكبيبي" (Glomerular Filtration Rate GFR) يقيس كمية الدم التي تصفيها الكلى كل دقيقة، ويقاس بوحدة مليلتر بالدقيقة (مل/ دقيقة)، وكلما انخفض معدل الترشيح الكبيبي انخفض مستوى وظائف الكلى، وفق لمايو كلينيك.

وقد عانت النساء اللواتي لم يشربن المشروبات الغازية من انخفاض في معدل الترشيح الكبيبي بنحو مليلتر واحد في الدقيقة سنويا بعد سن الـ40، ولكن لدى النساء اللائي تناولن الصودا دايت انخفض معدل الترشيح الكبيبي بمقدار 3 مليلترات في الدقيقة بالسنة، لذلك، قد يكون الماء هو أفضل ما يمكن شربه.