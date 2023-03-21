‫كم يحتاج الجسم من فيتامين "سي" يوميا؟

قال مركز استشارات المستهلك بولاية ‫شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الجسم يحتاج إلى فيتامين "سي" (C) يوميا ‫بمقدار 110 ملليغرامات للرجل، و95 ملليغراما للمرأة، مع ‫مراعاة أن هذا المقدار يزداد لدى المرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة.

‫وأوضح المركز أن المصادر الغذائية لفيتامين "سي" تتمثل في البرتقال والكيوي ‫والفلفل الأحمر، مشيرا إلى أنه من الأفضل تناول هذه الأطعمة نيئة، نظرا ‫لأن الطهي يقلل من محتوى الفيتامين بها، علما أن معظم الفيتامين يكون ‫تحت القشرة مباشرة.

وظائف متعددة

‫جدير بالذكر أن فيتامين "سي" يشارك في عديد من عمليات التمثيل الغذائي، إذ إنه يستخدم لبناء الأنسجة الضامة (الكولاجين) والعظام والأسنان.

وفي أثناء الهضم، يعمل فيتامين "سي" على تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة ‫النباتية ويمنع تكوين مركبات النتروزامين المسرطنة.

‫كما أن فيتامين "سي" له تأثير مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يقضي على ‫المركبات الضارة مثل "الجذور الحرة" وأنواع الأكسجين التفاعلية، ‫وبالتالي يحمي الخلايا والجزيئات في الجسم من التلف.