ضحايا الزلزال أكثر عرضة لهذا الاضطراب.. ما هو؟

قال الدكتور حكمت فرات، عضو مجلس إدارة الجمعية التركية لطب النوم، إن ضحايا الزلزال أكثر عرضة من غيرهم لاضطرابات النوم، التي تؤدي إلى مشكلات صحية وعصبية.

وأضاف فرات -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أنه بعد الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش التركية (جنوب)، في السادس من فبراير/شباط الماضي، زاد عدد الحالات المصابة باضطرابات النوم بسبب القلق المتزايد لديهم.

النوم العميق

وأوضح فرات أن الخلود للنوم مع الخوف من الزلزال ليلا يسبب اضطرابات عصبية، سببها عدم تمكن المصابين من الدخول في النوم العميق، كما يعاني الأشخاص الاستيقاظ بشكل متكرر في أثناء الليل، وقلة ساعات النوم، والاستيقاظ في وقت أبكر مما هو متوقع، كما يحفز الخوف لديهم الدماغ على رؤية الكوابيس.

وأكد فرات أن استمرار ورود أنباء عن حدوث هزات ارتدادية تزيد من عدد الحالات المصابة باضطرابات النوم، وتابع أن "جميع الناس في أنحاء البلاد باتوا يشعرون بالقلق من حدوث زلزال، وليس فقط أولئك الذين شهدوا وقوع الزلزال أو كانوا تحت الأنقاض. هذا الشعور المصحوب بالقلق يزيد من اضطرابات النوم التي تتسبب في مشكلات صحية وعصبية".

والنوم العميق ضروري لصحة الإنسان الجسدية والعقلية والعاطفية، وفق ما أفاد به فرات الذي لفت إلى ضرورة تهيئة الظروف لعودة ضحايا الكارثة إلى حياتهم الطبيعية، وضرورة تقديم الدعم النفسي لمن تعرضوا للزلزال بشكل مباشر، وللأشخاص الذين بقوا لفترات طويلة تحت الأنقاض أو شهدوا وفاة أحد أقاربهم.

تناول أطعمة تساعد على النوم

ومن أجل الحصول على نوم جيد ومنتظم، أشار فرات إلى أهمية الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات منتظمة، وحذر من الأضواء المنبعثة من الهاتف المحمول والتلفزيون في غرفة النوم، وقال إن هذا النوع من الأضواء يسبب القلق.

وأوضح فرات أنه من الضروري تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة في المساء، وتناول وجبة العشاء قبل 3 إلى 4 ساعات من النوم.

أما بخصوص الأغذية، فأشار فرات إلى أن التقليل من استهلاك السوائل قبل وقت النوم ضرورة صحية، وأن تناول أطعمة مثل الحليب واللبن والموز خلال ساعات المساء تساعد على إفراز هرمون "الميلاتونين" الذي يؤدي دورا مهما في عملية النوم.

كما أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية التركية لطب النوم أن اضطرابات النوم تسبب أمراضا خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والغدد الصماء وتضخم الغدة الدرقية، وأن النوم غير المنتظم يمكن أن يسبب الاكتئاب.

إضافة إلى ما سبق، يمكن أن تسبب اضطرابات النوم نوبات قلبية وسكتات دماغية وفشل القلب وضعف الذاكرة، وهناك أيضا دراسات تظهر أن النوم غير المنتظم يسهل تكوين السرطان عن طريق تقليل مقاومة الجسم، بحسب فرات.