هل يمكن لمريض السكري تناول البطاطا على الإفطار في رمضان؟

تدخل البطاطا في العديد من الوجبات الرمضانية مثل السمبوسة والشوربة وصواني الخضار والكفتة بالطحينة والثريد والمقلوبة وغيرها، فهل يمكن لمريض السكري تناول البطاطس على الإفطار في رمضان؟

البطاطس من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم وفيتامين "ب 6". كما أنها مليئة بالنشا، وهو نوع من الكربوهيدرات.

ورغم أن البطاطس تعتبر كربوهيدرات "صحية" معقدة، فإن الجسم يهضمها بشكل أسرع من الأنواع الأخرى من الكربوهيدرات المعقدة، مما يجعل نسبة السكر في الدم ترتفع بسرعة، وفقا لتقرير لموقع ويب ميد (Webmd).

المؤشر الغلايسيمي

لفهم كيفية عمل البطاطس بالجسم، نحتاج إلى فهم المؤشر الغلايسيمي، وهو مقياس يصنف الكربوهيدرات من 0 إلى 100. كلما زاد هذا الرقم زادت سرعة رفع مستوى السكر في الدم عند تناول هذا الصنف من الطعام.

وتطلق الأطعمة منخفضة المؤشر الغلايسيمي السكر ببطء في الجسم، مما يمنحه مزيدًا من الوقت لتخزينه أو استخدامه.

الأطعمة عالية المؤشر الغلايسيمي لديها تصنيف 70-100.

الأطعمة متوسطة المؤشر الغلايسيمي لها تصنيف 55-69.

الأطعمة منخفضة المؤشر الغلايسيمي هي 55 أو أقل.

وتقع البطاطس في فئة المؤشر الغلايسيمي المرتفعة، ويمكن أن يؤثر كوب منها على نسبة السكر في الدم بنفس الطريقة التي تؤثر بها علبة الصودا.

ووجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تناولن كمية كبيرة من البطاطس يزيد لديهن خطر الإصابة بمرض السكري.

هذا يعني أنه إذا تناول مريض السكري كمية كبيرة من البطاطا على الإفطار، فسيواجه احتمالية أكبر لإحداث مشاكل في نسبة السكر بالدم.

تغير المؤشر الغلايسيمي للبطاطس اعتمادا على كيفية تحضيرها، وفق التالي:

البطاطس المخبوزة: 111

بطاطس المسلوقة: 82

البطاطس المقلية 73

مريض السكري وتناول البطاطا على الإفطار في رمضان

يمكن لهؤلاء المرضى المسموح لهم بالصيام تناول البطاطا عند الإفطار، ولكن ينصح بالتالي: