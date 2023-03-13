اكتئاب ما قبل الطمث.. الأعراض والعلاج

قال المعهد المركزي الألماني للصحة النفسية إن ‫اكتئاب ما قبل الطمث (Premenstrual Dysphoric Disorder) ‫اضطراب يصيب المرأة قبل موعد الدورة الشهرية بنحو أسبوع إلى ‫10 أيام.

‫وأوضح المعهد الألماني أن أسباب هذا الاضطراب -المعروف اختصارا بـ"بي إم دي إس" (PMDS)- ‫غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى ‫الاضطرابات الهرمونية، مثل الانخفاض المفاجئ في هرمون "السيروتونين" ‫المعروف باسم "هرمون السعادة".

‫أعراض اكتئاب ما قبل الطمث

الأعراض الجسدية

آلام البطن والظهر.

الصداع.

ضعف التركيز.

اضطرابات النوم.

ضعف ‫العضلات.

‫الأعراض النفسية

السلوك العصبي.

سرعة الاستثارة.

التقلبات المزاجية.

الخوف.

القلق.

الاكتئاب.

الميل إلى البكاء.

فقدان ‫الاهتمام بالعمل والأسرة والأصدقاء والهوايات.

التعامل مع اكتئاب ما قبل الطمث

‫وأشار المركز إلى أنه يمكن مواجهة اضطرابات اكتئاب ما قبل الطمث عن طريق التغذية الصحية المتوازنة وممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء والتأمل.

‫‫وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي، الذي يشمل العلاج ‫الدوائي بواسطة مضادات الاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي، والذي تتعلم ‫فيه المرأة كيفية التعامل مع التوتر النفسي المقترن بالدورة الشهرية.