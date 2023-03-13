طب وصحة

اكتئاب ما قبل الطمث.. الأعراض والعلاج

13/3/2023

قال المعهد المركزي الألماني للصحة النفسية إن ‫اكتئاب ما قبل الطمث (Premenstrual Dysphoric Disorder) ‫اضطراب يصيب المرأة قبل موعد الدورة الشهرية بنحو أسبوع إلى ‫10 أيام.

‫وأوضح المعهد الألماني أن أسباب هذا الاضطراب -المعروف اختصارا بـ"بي إم دي إس" (PMDS)- ‫غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى ‫الاضطرابات الهرمونية، مثل الانخفاض المفاجئ في هرمون "السيروتونين" ‫المعروف باسم "هرمون السعادة".

‫أعراض اكتئاب ما قبل الطمث

الأعراض الجسدية

  • آلام البطن والظهر.
  • الصداع.
  • ضعف التركيز.
  • اضطرابات النوم.
  • ضعف ‫العضلات.

‫الأعراض النفسية

  • السلوك العصبي.
  • سرعة الاستثارة.
  • التقلبات المزاجية.
  • الخوف.
  • القلق.
  • الاكتئاب.
  • الميل إلى البكاء.
  • فقدان ‫الاهتمام بالعمل والأسرة والأصدقاء والهوايات.

التعامل مع اكتئاب ما قبل الطمث

‫وأشار المركز إلى أنه يمكن مواجهة اضطرابات اكتئاب ما قبل الطمث عن طريق التغذية الصحية المتوازنة وممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء والتأمل.

‫‫وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي، الذي يشمل العلاج ‫الدوائي بواسطة مضادات الاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي، والذي تتعلم ‫فيه المرأة كيفية التعامل مع التوتر النفسي المقترن بالدورة الشهرية.

المصدر : الألمانية