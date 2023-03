تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا.. حقيقة أم كذبة؟

لا بد أنك سمعت مقولة "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا" (an apple a day keep the doctor away)، ولكن ما مدى صحتها؟

مع أن هذه المقولة شائعة، لكنها ليست صحيحة، لذلك عليك ألا تتكل على أكل التفاح وتهمل مراجعة الطبيب.

ورغم أن التفاح يحتوي على الألياف والفيتامينات وأليافه جيدة لصحة الأمعاء وقد يساعدك في التحكم في وزنك، فإنه لا يستطيع بالضرورة إبعاد الطبيب عنك.

تناول تفاحة يوميا قد يساعد في إبعاد الطبيب إذا هجرت غذاء غير صحي كنت تأكله، إذا أكلت مثلا حبة التفاح عوضا عن قطعة كبيرة من التشيز كيك أو كوب من المشروبات الغازية.

مع ذلك، ولو أكلت 10 تفاحات في اليوم، فإن عليك مراجعة الطبيب بشكل دوري للتأكد من وضعك الصحي، وإجراء فحوص لضغط الدم والسكري والدهنيات وغيرها وفقا لعمرك ووضعك الصحي.

ولذلك فكل من التفاح ما شئت، لكن ذلك لن يغنيك عن زيارة الطبيب.