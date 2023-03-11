هل مريض الكبد يستطيع الصيام؟

الكبد معمل كبير يقوم بعديد من العمليات الكيميائية، ويضمن أكثر من 500 وظيفة حيوية. ويؤثر أي مرض يصيب الكبد على وظائفه، فما النصائح لمرضى الكبد حيال الصيام في شهر رمضان؟

مريض الكبد والصيام

غالبية مرضى الكبد من ذوي الحالات المستقرة يستطيعون صيام رمضان من دون مضاعفات محتملة، وذلك وفقا للدكتور معتز دربالة، استشاري أول الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمؤسسة حمد الطبية.

ما حالات مرض الكبد التي يمنع فيها الصيام؟

أوضح دربالة بعض الحالات التي يتعين على المريض فيها عدم الصوم حفاظا على صحته، ومنها:

مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي الحاد.

مرضى دوالي المريء.

الاستسقاء.

الغيبوبة الكبدية.

وقال الدكتور دربالة إن هناك حالات مرضية حادة مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي الحاد من الأنواع "إيه" (A)، و"بي" (B)، و"سي" (C)، "فهؤلاء يمنع عليهم الصوم، والرخصة الشرعية هنا تمنع الصوم. أما بالنسبة للحالات المزمنة المستقرة، مثل حالات الفيروس أو الالتهاب الكبدي أو الخلل في وظائف الكبد أو المصابين بدهون على الكبد، فهؤلاء المرضى يمكنهم الصوم".

ويضيف "أما أصحاب الحالات المزمنة التي في درجات متأخرة من المرض، مثل مرضى دوالي المريء والاستسقاء والغيبوبة الكبدية ومرضى الكبد المزمن المصحوب بمرض السكري، فهؤلاء يُستحب لهم الإفطار من الناحية الطبية. ولدينا مجموعة أخرى من المرضى وهم الغالبية، مثل مرضى الخلل المناعي للكبد وأمراض الكبد الوراثية وأمراض كبدية منذ الطفولة ومصابي فيروس الكبد (ب) و(ج)، فهؤلاء يمكنهم الصوم، ولكن بعد استشارة الطبيب المعالِج أولا".

وأشار الدكتور دربالة إلى أن الصوم قد يكون مفيدا لحالات الدهون على الكبد، إذ يفيد في حرق هذه الدهون.

ماذا يفطر مريض التهاب الكبد؟

من المهم اختيار نوعية الأطعمة التي لا تضر بصحة مريض الكبد، ولعل رمضان فرصة لتنظيم مواعيد الغذاء والوجبات، ولذا ينصح الدكتور دربالة المريض الصائم بالتالي:

بدء الفطور بمشروب سكري خفيف، ومن ثم يصلي المغرب، ثم يعود لتناول إفطاره.

اشتمال الوجبة على النشويات والسكريات والبروتينات.

تقليل كمية الدهون للحد الأدنى، خاصة لمرضى الدهون على الكبد.

يفضل أن تحتوي الوجبة على الفواكه لتمده بالسكريات مع شرب السوائل.

الابتعاد عن كثير من الأطعمة المقلية، ومن بينها الوجبات السريعة والمحار النيء أو غير المطبوخ.

الحرص على نظام غذائي متوازن يضم جميع المجموعات الغذائية، كالحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب والزيت، وتناول الطعام الذي يحتوي على الألياف، لأنها تساعد الكبد على العمل بالمستوى الأمثل.

شرب كثير من الماء إذ يمنع الجفاف ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل.

صيام مرضى زراعة الكبد

لمرضى زراعة الكبد خصوصية، فخلال السنة الأولى بعد إتمام زراعة الكبد لا يمكنهم الصوم لأسباب طبية. أما بعد مرور السنة الأولى، فعلى المريض مراجعة طبيبه قبل الصوم للتأكد من حالة الكبد المزروع.

تناول دواء الكبد في رمضان

المرضى الذين يعالَجون بالأقراص يمكنهم تناول الجرعات عند الإفطار والسحور.

مرضى زرع الكبد الذين سمح لهم الطبيب بالصوم، حسب الشروط الموضحة، يتناولون الأدوية المثبتة للكبد المزروع عند الإفطار والسحور.

مرضى الكبد المصابون بأمراض مصاحبة مثل الضغط أو السكري أو الربو يحتاجون لمراجعة الطبيب من أجل تنظيم مواعيد تعاطي الأدوية في رمضان.

متى يُنصح مريض الكبد الصائم بالإفطار؟

وفقا للدكتور دربالة، إذا كانت حالة مريض الكبد مستقرة وغير متقدمة فلن يواجه متاعب في أثناء الصوم، لكن إذا ظهرت عليه هذه المتاعب فيُنصح بالإفطار ومراجعة الطبيب، ومنها: