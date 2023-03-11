الصحة والصيام في سلسة جديدة على الجزيرة نت

ينشر موقع الجزيرة نت سلسلة جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك، تتناول نصائح لصيام المصابين ببعض الأمراض، والحالات التي ينصح فيها بالإفطار.

وتأتي هذه السلسلة تحت عنوان "كيف يصوم مريض..؟"، ويجري تحديثها باستمرار بحيث تغطي أبرز الحالات المرضية قبل بداية الشهر الفضيل.

والتالي المواد التي نشرت حتى اليوم:

كيف يصوم مريض..؟

كيف يصوم مريض الدرقية في رمضان؟ ومتى يتناول مريض الخمول الليفوثيروكسين؟

كيف يصوم مريض السكري في رمضان وكم تمرة يمكن له أن يأكل؟

هل مريض الكبد يستطيع الصيام؟

كيف يصوم مريض القلب في رمضان؟

هل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟

كيف أحضر جسمي للصيام؟

صداع الصيام.. الانقطاع عن القهوة من الأسباب وهذه الحلول

الأرق ومشاكل النوم.. نصائح للصائم في رمضان

مرضى الكلى في رمضان.. من يسمح له بالصيام؟

في رمضان.. كيف تتقي حرقة المعدة؟

وفي شهر رمضان دائما يقدم موقع الجزيرة نت مواد خاصة بالشهر الفضيل، منها سلسلة "ماذا يحدث لجسم الصائم إذا.." والتي تقدم معلومات حول تأثير أغذية ومشروبات معينة على جسم الصائم، في 27 تقريرا.

والتالي مواد هذه السلسلة:

هذا ما يحدث لجسم الصائم عند..

ماذا يحدث للصائم إذا شرب كمية كبيرة من الماء على الإفطار؟ واحذر من التسمم المائي

الصوم وصحة الدماغ.. لماذا ينام الصائم كثيرا وكيف يدرس الطالب في رمضان؟

ماذا يحدث لكبد الصائم في رمضان؟

هذا ما يحدث للكرش أثناء الصيام

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الكنافة والبسبوسة واللقيمات؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار والحلو؟

ما كمية الماء التي يجب أن يشربها الصائم في شهر رمضان؟ وما أفضل طريقة لبدء الإفطار؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند شرب العصير؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفاصولياء؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول السمك؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

ابتعد عن مكعبات مرق اللحم في رمضان.. إليك السبب

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الخبز؟

وجبة مذهلة لتعويض الجسم ما يفقده من ماء وأملاح طوال ساعات الصوم

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على لحم الإبل؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الفول المدمس؟

هذا ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الماء

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على تمر؟

هل يمكن تناول الأرز والمعكرونة على السحور؟

طبيبة تدعو للسحور على الجوز والجبنة والبيض والزبدة

كما نشرت الجزيرة نت خلال السنوات الماضية سلسلة حول أطعمة معينة والصيام، في 82 تقريرا، وتحت عنوان "طعام وصيام".

والتالي مواد هذه السلسلة:

طعام وصيام

طعام وصيام.. فرن القصائب

طعام وصيام.. البولاني الأفغاني

طعام وصيام.. زلابية بوفاريك

طعام وصيام.. عصير الدوم

طعام وصيام.. المنسف الأردني

طعام وصيام.. حساء يايلا التركي

طعام وصيام.. "هومينيجه"

طعام وصيام.. الرمان

طعام وصيام.. الفتة الشامية

طعام وصيام.. العوامة

طعام وصيام.. الفتوش

طعام وصيام.. القطايف

طعام وصيام.. الزلابية التونسية

طعام وصيام.. شَرْبَة الزبيب

طعام وصيام.. أم علي

طعام وصيام.. كيف تشتري اللحوم؟

طعام وصيام.. الزيتون

طعام وصيام.. العصائر

طعام وصيام.. بابا غنوج

طعام وصيام.. بقلاوة البوسنة

طعام وصيام.. الخضار الورقية

طعام وصيام.. الحريرة والشبكية

طعام وصيام.. رقبة محشية

طعام وصيام.. الرفيسة

طعام وصيام.. مرقوقة الدجاج

طعام وصيام.. الكيمة

طعام وصيام.. فطيرة الكتا

طعام وصيام.. خبز القيروان العتيق

طعام وصيام.. مطبخ شانلي أورفا التركية

طعام وصيام.. شراب الزبيب

طعام وصيام.. الثريد

طعام وصيام.. الإوز التركي

طعام وصيام.. الكنافة النابلسية

طعام وصيام.. فتة الدجاج

طعام وصيام.. مشروب الحلو مر السوداني

طعام وصيام.. الجلاب

طعام وصيام.. مسقعة بامية

طعام وصيام.. فتوتشيني بالسلق

طعام وصيام.. الباجة

طعام وصيام.. داود باشا

طعام وصيام.. البثيث

طعام وصيام.. فتة الحمص

طعام وصيام… عين الجمل

طعام وصيام.. بابا غنوج

طعام وصيام.. الفخارة

طعام وصيام.. المنسف

طعام وصيام.. الشعيرية المنزلية التركية

طعام وصيام.. مغربية بالدجاج

طعام وصيام.. البرازق

طعام وصيام.. الكنافة البلدية

طعام وصيام.. 5 أغذية تجنبها

طعام وصيام.. شوربة الخضار والفاصولياء

طعام وصيام.. القريوش

طعام وصيام.. سَلُّو

طعام وصيام.. المقلوبة

طعام وصيام.. الهريس

طعام وصيام.. باذنجان مع الجبنة

طعام وصيام.. تكا اللحم

طعام وصيام.. شوربة الهريس

طعام وصيام.. فيليه السمك

طعام وصيام.. مهلبية قمر الدين

هل تفكر في تناول السكر البني برمضان؟

طعام وصيام.. عصير اللاقمي

طعام وصيام.. أغذية أفريقية

طعام وصيام.. الخضار المشوية

طعام وصيام.. الثوم

طعام وصيام.. البصل ما بين "المكمورة" و"المسخن"

طعام وصيام.. الليمونادة

طعام وصيام.. البوظة

طعام وصيام.. العدس

طعام وصيام.. البطيخ

طعام وصيام.. الموز

طعام وصيام.. الخِيار أفضل خَيار

طعام وصيام.. اللحم النيئ

طعام وصيام.. الماء

طعام وصيام.. الكسكسي

طعام وصيام.. الملوخية

طعام وصيام.. التمر هندي

طعام وصيام.. المعكرونة والشعيرية

طعام وصيام.. الفول

طعام وصيام.. التمر واللبن

طعام وصيام.. الطماطم.