الصحة والصيام في سلسة جديدة على الجزيرة نت
ينشر موقع الجزيرة نت سلسلة جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك، تتناول نصائح لصيام المصابين ببعض الأمراض، والحالات التي ينصح فيها بالإفطار.
وتأتي هذه السلسلة تحت عنوان "كيف يصوم مريض..؟"، ويجري تحديثها باستمرار بحيث تغطي أبرز الحالات المرضية قبل بداية الشهر الفضيل.
والتالي المواد التي نشرت حتى اليوم:
كيف يصوم مريض..؟
كيف يصوم مريض الدرقية في رمضان؟ ومتى يتناول مريض الخمول الليفوثيروكسين؟
كيف يصوم مريض السكري في رمضان وكم تمرة يمكن له أن يأكل؟
هل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟
صداع الصيام.. الانقطاع عن القهوة من الأسباب وهذه الحلول
الأرق ومشاكل النوم.. نصائح للصائم في رمضان
مرضى الكلى في رمضان.. من يسمح له بالصيام؟
في رمضان.. كيف تتقي حرقة المعدة؟
وفي شهر رمضان دائما يقدم موقع الجزيرة نت مواد خاصة بالشهر الفضيل، منها سلسلة "ماذا يحدث لجسم الصائم إذا.." والتي تقدم معلومات حول تأثير أغذية ومشروبات معينة على جسم الصائم، في 27 تقريرا.
والتالي مواد هذه السلسلة:
هذا ما يحدث لجسم الصائم عند..
ماذا يحدث للصائم إذا شرب كمية كبيرة من الماء على الإفطار؟ واحذر من التسمم المائي
الصوم وصحة الدماغ.. لماذا ينام الصائم كثيرا وكيف يدرس الطالب في رمضان؟
ماذا يحدث لكبد الصائم في رمضان؟
هذا ما يحدث للكرش أثناء الصيام
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الكنافة والبسبوسة واللقيمات؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفلفل الحار والحلو؟
ما كمية الماء التي يجب أن يشربها الصائم في شهر رمضان؟ وما أفضل طريقة لبدء الإفطار؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند شرب العصير؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الفاصولياء؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟
ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول السمك؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟
ابتعد عن مكعبات مرق اللحم في رمضان.. إليك السبب
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الخبز؟
وجبة مذهلة لتعويض الجسم ما يفقده من ماء وأملاح طوال ساعات الصوم
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على لحم الإبل؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الفول المدمس؟
هذا ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الماء
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على تمر؟
هل يمكن تناول الأرز والمعكرونة على السحور؟
طبيبة تدعو للسحور على الجوز والجبنة والبيض والزبدة
كما نشرت الجزيرة نت خلال السنوات الماضية سلسلة حول أطعمة معينة والصيام، في 82 تقريرا، وتحت عنوان "طعام وصيام".
والتالي مواد هذه السلسلة:
طعام وصيام
طعام وصيام.. البولاني الأفغاني
طعام وصيام.. حساء يايلا التركي
طعام وصيام.. الزلابية التونسية
طعام وصيام.. كيف تشتري اللحوم؟
طعام وصيام.. خبز القيروان العتيق
طعام وصيام.. مطبخ شانلي أورفا التركية
طعام وصيام.. الكنافة النابلسية
طعام وصيام.. مشروب الحلو مر السوداني
طعام وصيام.. الشعيرية المنزلية التركية
طعام وصيام.. شوربة الخضار والفاصولياء
طعام وصيام.. باذنجان مع الجبنة
هل تفكر في تناول السكر البني برمضان؟
طعام وصيام.. البصل ما بين "المكمورة" و"المسخن"
طعام وصيام.. الخِيار أفضل خَيار
طعام وصيام.. المعكرونة والشعيرية