اليوريا في الدم.. ما أسباب ارتفاعها وأعراضها؟

اليوريا مكون أساسي في البول ويتم التخلص منها عبره، فما وظيفتها وما أسباب ارتفاعها، ثم ما مستوياتها الطبيعية؟

ما وظيفة اليوريا؟

اليوريا (Urea) -وتعرف أيضا باسم نيتروجين اليوريا (Urea Nitrogen)- منتج يتكون عندما يكسر الجسم البروتين في الأطعمة التي يتناولها الشخص، وتتشكل اليوريا في الكبد وتنتقل عبر الدم إلى الكليتين، والتي تقوم بعد ذلك بترشيحها من الدم، ويتم طرح اليوريا من الجسم عبر البول، وفقا لكليفلاند كلينيك.

وظيفة اليوريا هي تخليص الجسم من النيتروجين الناجم عن تكسير الأحماض الأمينية، ولذلك تخرج من الجسم مع البول.

تحليل اليوريا

يتم قياس اليوريا في الجسم باستخدام اختبار يسمى "اختبار نيتروجين اليوريا في الدم Blood Urea Nitrogen (BUN) Test"، ويساعد على تحديد ما إذا كانت كليتاك تعملان كما ينبغي، وتختلف مستويات نيتروجين اليوريا في الدم حسب عمرك وجنسك، إذ قد تشير المستويات غير الطبيعية إلى حالة صحية، بما في ذلك تلف الكلى.

كم نسبة اليوريا الطبيعية في جسم الانسان؟

الأطفال بين 1 و17 عامًا: 7 – 20 مليغراما/ ديسيلتر.

النساء البالغات: 6 – 21 مليغراما/ ديسيلتر.

الرجال البالغين: 8 – 24 مليغراما/ ديسيلتر.

ما سبب ارتفاع اليوريا في الدم؟

قد تشير مستويات اليوريا المرتفعة إلى أن كليتيك لا تعملان كما ينبغي. وحتى لو كانت الكليتان تعملان بشكل صحيح، قد تكون لديك مستويات مرتفعة من اليوريا نتيجة الأسباب التالية:

نظام غذائي عالي البروتين.

الجفاف.

الشيخوخة.

بعض الأدوية، بما في ذلك الكاربامازيبين والميثوتريكسات والتتراسيكلين.

الحروق.

وجود انسداد في الجهاز البولي يمنع الشخص من التبول.

نوبة قلبية.

نزيف الجهاز الهضمي.

ما أعراض ارتفاع اليوريا في الدم؟

قد يقوم طبيبك بفحص مستويات اليوريا في الدم إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكلى في مرحلة متأخرة، مثل:

الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل من المعتاد، وذلك وفقا لقاعدة بيانات ميدلاين بلاس.

حكة.

تعب.

تورم في ساقيك أو قدميك أو كاحليك.

تشنجات العضلات.

مشاكل في النوم.

ما سبب انخفاض اليوريا في الدم؟

مستويات اليوريا في الدم المنخفضة ليست شائعة، وقد يحدث ذلك بسبب:

نظام غذائي منخفض البروتين.

شرب الكثير من الماء.

مرض الكبد.

علاج ارتفاع اليوريا في الدم

قد يكون تسجيل ارتفاع اليوريا في الدم، مؤشرا على صحة الكلى، ولذلك سيقوم الطبيب بتقصي وعلاج أي مشكلة في الكلى.

مع ذلك، فإن أسهل طريقة لتقليل مستويات اليوريا المرتفعة في الدم هي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، ويشمل هذا:

شرب الماء

إذا لم تكن مصابا بمرض في الكلى ولا تخضع لغسيل الكلى، فيجب عليك التأكد من شرب المزيد من السوائل. ويجب أن يشرب الرجال ما يقرب من 13 كوبا (3 لترات) من السوائل كل يوم. كما يجب على النساء شرب ما يقرب من 9 أكواب (2.2 لتر) من السوائل كل يوم.

تقليل البروتين

يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض البروتين أيضا في تقليل مستويات اليوريا في الدم. وتشمل الأطعمة الصحية منخفضة البروتين ما يلي:

الحبوب: الشوفان والأرز والمعكرونة.

الفواكه: التفاح والتوت والموز.

الخضار: الخضار الورقية والفلفل والبروكلي.

الدهون الصحية: الأفوكادو والمكسرات وزيت جوز الهند.

ما الأطعمة التي يجب أن أتجنبها إذا كانت مستويات نيتروجين اليوريا في الدم مرتفعة؟

إذا كانت مستويات اليوريا في الدم مرتفعة، فمن الجيد تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين أو الحد منها. ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالبروتين:

اللحوم: لحم البقر والدجاج والسلمون.

الألبان: الحليب والجبن والزبادي.

ويجب أن يستهلك معظم الناس ما بين 40 و60 غراما من البروتين يوميا، وقد تحتاج إلى تقليل استهلاك البروتين بمقدار النصف إذا كانت لديك مستويات عالية من اليوريا في الدم.