داء غريفز.. الأعراض والعلاج

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن "داء غريفز" (Graves’ disease) هو أحد أمراض المناعة ‫الذاتية، الذي يصيب الأطفال غالبا في سن المراهقة بين 11 و15 عاما.

‫وأوضحت الرابطة أن داء غريفز ترجع تسميته إلى الطبيب الأيرلندي روبرت ‫غريفز، الذي قام بوصف المرض قبل أكثر من 100 عام، مشيرة إلى أنه يحدث ‫عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجسم، فينتج أجساما مضادة تؤثر على ‫عمل الغدة الدرقية، التي تفرز حينئذ كثيرا من الهرمونات في ما يعرف ‫بفرط نشاط الغدة الدرقية.

‫وتتمثل عوامل خطورة الإصابة بداء غريفز في العامل الوراثي وداء السكري ‫من النوع الأول والروماتيزم والتهاب الغدة الدرقية المعروف باسم داء ‫هاشيموتو.

أعراض داء غريفز

جحوظ العين

زيادة التعرق

التعب المستمر

تراجع جودة النوم

قلة التركيز

الإسهال

العصبية

علاج داء غريفز

وفقا لموقع "مايو كلينيك" (Mayo Clinic)، تشمل علاجات داء غريفز: