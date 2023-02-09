داء غريفز.. الأعراض والعلاج
9/2/2023
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن "داء غريفز" (Graves’ disease) هو أحد أمراض المناعة الذاتية، الذي يصيب الأطفال غالبا في سن المراهقة بين 11 و15 عاما.
وأوضحت الرابطة أن داء غريفز ترجع تسميته إلى الطبيب الأيرلندي روبرت غريفز، الذي قام بوصف المرض قبل أكثر من 100 عام، مشيرة إلى أنه يحدث عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجسم، فينتج أجساما مضادة تؤثر على عمل الغدة الدرقية، التي تفرز حينئذ كثيرا من الهرمونات في ما يعرف بفرط نشاط الغدة الدرقية.
وتتمثل عوامل خطورة الإصابة بداء غريفز في العامل الوراثي وداء السكري من النوع الأول والروماتيزم والتهاب الغدة الدرقية المعروف باسم داء هاشيموتو.
أعراض داء غريفز
- جحوظ العين
- زيادة التعرق
- التعب المستمر
- تراجع جودة النوم
- قلة التركيز
- الإسهال
- العصبية
علاج داء غريفز
وفقا لموقع "مايو كلينيك" (Mayo Clinic)، تشمل علاجات داء غريفز:
- العلاج بنظير اليود المُشع
- الأدوية المضادة للدرقية
- حاصرات مستقبلات بيتا
- الجراحة
المصدر : الألمانية + مواقع إلكترونية