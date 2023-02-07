فيروس النوروفيروس عند الأطفال.. الأعراض وطريقة المواجهة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن النوروفيروس هو فيروس شديد العدوى ينتشر خلال فصل الشتاء ‫في أماكن التجمعات، كالمدارس ورياض الأطفال، ويهاجم الأطفال بصفة خاصة.

‫وأوضحت الرابطة أن النوروفيروس يهاجم الجهاز الهضمي للطفل، ومن ‫أعراض الإصابة به الغثيان والقيء الغزير والإسهال المائي الشديد ‫وآلام وتقلصات البطن، بالإضافة إلى الحمى والصداع وآلام الأطراف والهزال ‫والإعياء والضعف العام.

وأشارت الرابطة إلى أن القيء والإسهال يتسببان في فقدان الجسم للسوائل ‫خلال فترة زمنية قصيرة، ومعها الأملاح الحيوية (الكهارل)، مما يرفع خطر ‫إصابة الطفل بالجفاف، الذي قد يشكل خطرا على حياته.

‫ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالجفاف من خلال ملاحظة بعض الأعراض ‫مثل العطش الشديد وجفاف الأغشية المخاطية وعدم التبول أو ‫قلة التبول واللون الأصفر الداكن للبول وفقدان الوزن السريع. وتستلزم ‫هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة.

‫وللحيلولة دون تعرض الطفل للجفاف، ينبغي تعويض الجسم بشرب ‫السوائل على نحو كاف مع تناول الأطعمة الخفيفة على المعدة.