أطفال الأنابيب.. تعرف على نسبة النجاح حسب عمر المرأة

ما تقنية أطفال الأنابيب؟ وما مراحلها؟ وما احتمالية نجاحها؟

أطفال الأنابيب

أطفال الأنابيب اسم شائع لتقنية الإخصاب في المختبر -وتعرف أيضا باسم الإخصاب الاصطناعي والتلقيح الاصطناعي- وهي أحد الأساليب العديدة المتاحة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الخصوبة على إنجاب طفل.

كيف تتم عملية أطفال الأنابيب؟

أثناء الإخصاب في المختبر تُزال البويضة من مبيض المرأة ويتم تخصيبها بالحيوانات المنوية في المختبر، ثم تعاد البويضة الملقحة -التي تسمى الجنين- إلى رحم المرأة لتنمو وتتطور، وذلك وفقا لما أوردته "خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة".

مراحل التلقيح الاصطناعي

يتضمن التلقيح الاصطناعي المراحل الرئيسية التالية:

قمع الدورة الشهرية عبر الأدوية.

مساعدة المبايض على إنتاج بويضات إضافية، إذ يستخدم الدواء لتشجيعها على إنتاج أكثر من بويضة في المرة الواحدة.

مراقبة تقدم البويضات ونضوجها، حيث يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للتحقق من تطورها، ويستخدم الدواء لمساعدتها على النضوج.

جمع البويضات، حيث يتم إدخال إبرة عبر المهبل وفي المبيضين لإزالة هذه البويضات.

تخصيب البويضات، ويتم خلطها مع الحيوانات المنوية بضعة أيام للسماح لها بالتخصيب.

نقل الجنين، إذ يتم وضع بويضة أو بويضتين مخصبتين (الأجنة) في الرحم.

ما العمر المناسب لعملية أطفال الأنابيب؟

احتمال الحمل أكبر عند النساء الأصغر؛ لذلك لا يُنصح عادة بالإخصاب الاصطناعي للنساء فوق 42 عاما لأن فرص النجاح يعتقد أنها منخفضة جدا.

أعراض فشل أطفال الأنابيب

بعد نقل البويضة المخصبة (الجنين) من المختبر إلى رحم المرأة، يجب انتظار أسبوعين قبل إجراء اختبار الحمل لمعرفة إذا كان العلاج ناجحا.

ما شروط نجاح أطفال الأنابيب؟

تقدم إرشادات الخصوبة -الصادرة عن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة- توصيات حول من يجب أن يحصل على علاج التلقيح الاصطناعي.

وتوصي هذه الإرشادات بتقديم الإخصاب الاصطناعي لنساء:

عمرهن أصغر من 43.

حاولن الحمل بشكل طبيعي بانتظام لمدة عامين.

أو النساء اللاتي خضعن لـ12 دورة من الإمناء الاصطناعي، مع 6 على الأقل من هذه الدورات باستخدام طريقة تسمى التلقيح داخل الرحم.

والإمناء الاصطناعي تقنية يتم فيها إدخال الحيوانات المنوية في عنق الرحم أو تجويف الرحم من أجل تحقيق الحمل عبر الإخصاب بوسائل أخرى غير الاتصال الجنسي.

كم نسبة نجاح أطفال الأنابيب؟

يعتمد معدل نجاح التلقيح الاصطناعي على عمر المرأة التي تتلقى العلاج، بالإضافة إلى سبب العقم (إذا كان معروفا).

وعموما، فإن نسبة علاجات أطفال الأنابيب التي أدت إلى ولادة حية هي:

32% للنساء دون سن 35.

25% للنساء بين 35 و37 سنة.

19% للنساء بين 38 و39 سنة.

11% للنساء في سن 40 إلى 42.

5% للنساء من سن 43 إلى 44.

4% للنساء فوق سن 44.

ويقول استشاري الجراحة النسائية والعقم وأطفال الأنابيب نبيل ترزي –في تصريحات سابقة لعيادة الجزيرة– إن نسبة نجاح أطفال الأنابيب لدى أحسن المراكز العالمية لا تتعدى 50%، وذلك لمن لا تتعدى 35 من العمر بشكل عام.

عوامل نجاح أطفال الأنابيب

يعتمد نجاح أطفال الأنابيب على عوامل عدة، منها:

عمر الزوجة.

وضع الحيوانات المنوية لدى الزوج.

الحالات التي تستخدم فيها تقنية أطفال الأنابيب

وجود انسداد في قناة فالوب.

إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة.

قلة عدد الحيوانات المنوية.

ضعف حركة الحيوانات المنوية.

وجود شكل غير طبيعي للحيوانات المنوية.

هل يمكن تحديد جنس المولود عبر تقنية أطفال الأنابيب؟

يقول الدكتور ترزي إنه يمكن تحديد جنس المولود عبر تقنية أطفال الأنابيب، لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط أخلاقية وتشريعية بخصوص استعمال هذه التقنية لتحديد جنس المولود.

نسبة سبب حالات العقم

ووفقا للدكتور ترزي، فإن نحو 30% من حالات العقم ناجمة عن الرجل، و30% من المرأة، و30% تعود لأسباب مشتركة بين الرجل والمرأة، و10% لأسباب غير معروفة.

نصائح لنجاح عملية أطفال الأنابيب

قد تؤدي الأمور التالية أثناء العلاج إلى تحسين فرصة نجاح الإخصاب الاصطناعي:

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التدخين.

تجنب الكافيين.