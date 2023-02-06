10 أمور لا تفعلها أثناء الزلزال وهذا أفضل مكان للاحتماء

ما أفضل مكان للاحتماء عند الزلزال؟ وما إجراءات الإسعافات الأولية للتعامل معه؟

تقول المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها إنه في معظم الحالات يمكنك حماية نفسك من الزلزال إذا قمت على الفور بما يسمى "الاحتماء والتغطية والثبات" (Drop, Cover, Hold on).

وتشمل هذه العملية الخطوات التالية:

انزل على يديك وركبتيك، فهذه الوضعية تحميك من السقوط وتسمح لك بالحركة إذا لزم الأمر.

قم بتغطية رأسك ورقبتك (وجسمك بالكامل إن أمكن) أسفل طاولة أو مكتب قوي، وإذا لم يكن هناك مأوى قريب انزل قريبا من الجدار أو بجوار أثاث منخفض لا يقع عليك، وغطي رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.

ابق في مكانك ثابتا حتى يتوقف الاهتزاز. إذا كنت في الداخل فابق مكانك ولا تركض إلى الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال؛ فستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.

ما أفضل مكان للاحتماء عند الزلزال؟

أفضل مكان للاحتماء عندما يقع الزلزال وأنت داخل بيتك أو عملك هو تحت الطاولة، أو أي أثاث صلب يوفر حماية مثل مكتب أو سرير.

طبق قاعدة "الاحتماء والتغطية والثبات".

إذا كان ذلك ممكنا، وفي غضون الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الاهتزاز، ابتعد سريعا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط.

انتبه للأشياء المتساقطة من المواقد والمداخن، وتركيبات الإضاءة، والأشياء المعلقة على الحائط والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.

إذا كنت في المطبخ فأوقف تشغيل الموقد بسرعة.

إذا كنت في المطبخ فأوقف تشغيل الموقد بسرعة. إذا كنت في السرير، فامسكه وابق هناك، واحم رأسك بوسادة. من غير المرجح أن تتعرض للإصابة وأنت في مكانك. قد يتسبب الزجاج المكسور على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

أنت أكثر أمانا تحت الطاولة.

ابتعد عن النوافذ والجدران الخارجية، وابق في المبنى ولا تستخدم المصاعد.

لا تحاول الخروج من الحمام لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق والسقوط. وعندما يتوقف الاهتزاز يمكنك الخروج من الحمام.

أفضل مكان للاحتماء في الخارج

أفضل مكان للاحتماء عند الزلزال وأنت في الخارج هو البقاء في منطقة مفتوحة أبعد ما يمكن عن أية جدران أو أبنية أو خطوط كهرباء أو أعمدة.

ابتعد عن المباني وأسلاك المرافق والحفر وخطوط الوقود والغاز، وأكبر خطر هو سقوط الحطام خارج المداخل مباشرة وبالقرب من الجدران الخارجية.

بمجرد دخولك العراء، ابق منخفضا وابق كذلك حتى يتوقف الاهتزاز.

لا تركض أبدا نحو شاطئ، فعند حدوث الزلازل القوية تحت الماء، قد تتسبب في أمواج عاتية تتجاوز الشاطئ، وتدمر كل ما تجده في طريقها.

ماذا تفعل إذا وقع الزلزال وأنت في السيارة؟

إذا كنت في مركبة متحركة، فتوقف في أسرع وقت وفي أمان قدر الإمكان، وحرك سيارتك إلى جنب الطريق أو الرصيف، بعيدا عن أعمدة الكهرباء والأسلاك العلوية والجسور السفلية أو الجسور العلوية.

قد تهتز السيارة بعنف على نوابضها، لكنها مكان جيد للبقاء حتى يتوقف الاهتزاز.

شغل الراديو للحصول على آخر المعلومات والأخبار، ولتلقي التعليمات والتوجيهات التي قد تصدرها السلطات.

لا تقم بالقيادة إذا سقط خط كهرباء فوق مركبتك. إذا حاولت الهروب من السيارة أو القيادة بعيدا قد تتعرض للصعق بالكهرباء. ابق ثابتا قدر الإمكان حتى وصول المساعدة، وإذا كان هناك خطوط كهرباء مقطوعة في مكان قريب فلا تقد فوقها أيضا.

الإسعافات الأولية وإجراءات الحماية بعد الزلزال