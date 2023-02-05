المضمضة بعد تفريش الأسنان.. تصرف صحيح أم خاطئ؟

أيهما أفضل: المضمضة بعد تفريش الأسنان أم البصق فقط والسماح للمعجون بالبقاء على الأسنان؟ إذا كنت تغسل فمك بعد تفريش الأسنان، فعليك التوقف عن فعل ذلك فورا.

يعمل معجون الأسنان على حماية أسنانك من التسوس، وذلك لاحتوائه على الفلورايد، الذي يساعد في منع تسوس الأسنان، وإعادة المعادن التي قد تفقدها السن نتيجة الأحماض التي تنتجها البكتيريا المسببة للتسوس.

تقوية مينا الأسنان

معاجين الأسنان التي تحتوي على الفلورايد ومكونات أخرى تهدف إلى تقوية مينا الأسنان قد تحتاج إلى البقاء بعض الوقت على سطح أسنانك حتى تحصل على الفائدة الكاملة.

ويساعد الفلورايد أسنانك أكثر عندما يتم وضعه مباشرة على الأسنان، ويوفر الفلورايد الذي يبقى على أسنانك لعدة دقائق أطول فائدة أكبر.

لذلك عندما تشطف أسنانك بالماء مباشرة بعد التنظيف بالفرشاة، فإنك تقلل من التأثير المفيد للفلورايد.

يوصي بعض الخبراء، بما في ذلك مؤسسة صحة الفم في المملكة المتحدة، ببصق أي لعاب أو معجون أسنان زائدين بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة بدل الشطف بالماء.

تجنب الأكل أو الشرب لمدة 10 دقائق

اترك المعجون على أسنانك، وحاول تجنب الأكل أو الشرب لمدة 10 دقائق أو أكثر بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة، وهذا بالنسبة للبالغين.

أما بالنسبة للأطفال، فينصح بوضع مسحة من معجون الأسنان لمن هم أصغر من 3 سنوات، وكمية بحجم حبة البازلاء من المعجون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، ثم تفريش الأسنان، وبعدها بصق المعجون ثم شطف الفم بالماء، وذلك لتقليل خطر "تفلور" الأسنان، وهي حالة تحدث إذا أخذ الطفل كمية كبيرة من الفلورايد.

لذلك، ساعد أسنانك واجعلها تنعم بالفلورايد لأطول فترة ممكنة.