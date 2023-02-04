منظمة الصحة العالمية: إصابات جدري القرود تزايدت لكنها لا تزال متدنية

ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود في أنحاء العالم قد تزايدت بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الإصابات لا تزال متدنية.

وفي الأسبوع الممتد من 23 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى 29 من الشهر نفسه، بلغ عدد الإصابات 403 إصابات، بزيادة نسبتها 37%. وتم تسجيل 85 ألفا و449 إصابة في المجمل.

وتوفى 89 شخصا منذ بداية عام 2022 وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الطوارئ المعنية بجدري القرود بمنظمة الصحة العالمية للمرة الرابعة الخميس المقبل. وتتألف اللجنة من خبراء مستقلين يقدمون المشورة للمنظمة بشأن ما إذا كان يجب اعتبار تفشي المرض حالة طوارئ صحية.

وتم اكتشاف جدري القرود -وهو مرض فيروسي نادر- لأول مرة في عام 1958، في مستعمرات للقرود كانت مخصصة للأبحاث، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد أول حالة إصابة بين البشر في عام 1970.

وبدأ التفشي الأخير العام الماضي، وأعلنت منظمة الصحة حالة الطوارئ لجدري القرود في يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت بيانات الجمعة زيادة كبيرة، وبشكل خاص في الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني الماضي، بالمنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة، التي تشمل 53 دولة.

وفي هذه الفترة، تم تسجيل 24 حالة مؤكدة، بزيادة نسبتها 85%. وبشكل مطلق، كانت معظم الحالات الجديدة في أفريقيا بعدد 88 حالة، وهو ما يعادل العدد المسجل في الأسبوع السابق له.