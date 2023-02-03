جفاف الفم.. ما أسبابه؟

قال مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا إن ‫جفاف الفم يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة لجفاف الفم هي: قلة شرب ‫السوائل، وقلة إفرازات اللعاب بسبب التقدم في العمر، أو أنها عرض جانبي لبعض ‫الأدوية مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية النفسية ‫والمنومات.

‫وفي هذه الحالات يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال شرب السوائل بكميات كافية، ‫أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، مع مراعاة تناول الأطعمة الغنية ‫بالسوائل مثل الخيار والبطيخ. كما يمكن تحفيز اللعاب من خلال مضغ العلكة ‫الخالية من السكر.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب، لأن جفاف الفم قد ينذر بأحد الأمراض الخطرة مثل داء ‫السكر أو الأمراض الروماتيزمية أو التصلب المتعدد.

كما أن متلازمة "سجوجرن"، التي تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، تتسبب في جفاف الأغشية ‫المخاطية.