دراسة في مجلة علم الأعصاب: هذا أفضل فصل للنوم

تشير النظريات العلمية إلى أن اختلاف ساعات النهار من حيث الطول والقصر، وتغير فترات التعرض للضوء خلال السنة بسبب اختلاف الفصول، يؤثران على فترات وجودة نوم البشر.

غير أن دراسة علمية جديدة أجريت في ألمانيا أثبتت أن البشر ينامون لفترات أطول في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن ساعات النوم العميق تقل في الخريف مقارنة بباقي فصول السنة.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" (Medical Xpress) المتخصص في الأبحاث الطبية، يقول الباحث ديتر كونز من جامعة شاريتيه الطبية في برلين "لقد أثبتت الدراسة أن النوم لدى البشر يتباين بشكل ملموس عبر فصول السنة، وتحديدا بالنسبة للبالغين الذين يعيشون في المناطق الحضرية".

وشملت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية "فرونتييرز إن نوروساينس" (Frontiers in Neuroscience) المتخصصة في طب الأعصاب، 292 مريضا يعانون من اضطرابات في النوم.

ساعات النوم المختلفة

تم إخضاع هذه المجموعة من المتطوعين لاختبار النوم المتعدد، الذي يعتمد على قياس التغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء ساعات النوم المختلفة.

وكان يطلب من المتطوعين النوم بشكل طبيعي من دون أي تنبيه، حيث تتم مراقبة طبيعة ونوعية وفترات نومهم.

وتبين من خلال الدراسة أن ساعات النوم تزيد بواقع ساعة كاملة في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن فترة "نوم حركة العين السريعة" -وهي مرحلة من مراحل النوم تتحرك فيها عين الإنسان أثناء النوم- تكون أطول بواقع 30 دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف.

مراحل النوم

وهناك مرحلتان من النوم: مرحلة "حركة العين السريعة" المرتبطة بالأحلام وتعرف أيضا بمرحلة النوم السريع، ومرحلة "حركة العين غير السريعة"، التي يكون فيها النوم عميقا وتعرف أيضا بمرحلة النوم البطيء.

ورغم أن الفريق البحثي يؤكد ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث بين متطوعين لا يعانون من اضطرابات في النوم للتأكد من صحة نتائج هذه التجربة، فإنهم يعتقدون أن تأثر النوم باختلاف الفصول قد يكون أقوى لدى الأصحاء.