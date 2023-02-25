10 أمراض تحميك منها القهوة.. وحالات عليك الحذر من شربها فيها

هل تحب القهوة؟ نقدم لك هنا 10 أمراض تساعد القهوة في الوقاية منها، ومجموعة أمراض وحالات يجب على المصاب بها تخفيف القهوة والانتباه إلى ما يتناوله منها.

وعلى مدى العقود العديدة الماضية، كانت القهوة من بين أكثر المشروبات التي تمت دراستها بشكل مكثف، والأخبار جاءت جيدة في الغالب، وفقا لهارفارد للطب.

وقد تم ربط الاستهلاك المعتدل للقهوة (3 إلى 4 أكواب في اليوم) بعمر أطول. وفي الواقع، وجدت دراسة نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في مجلة "سيركليشن" (Circulation) أن استهلاك القهوة كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 8% إلى 15% في خطر الوفاة (مع انخفاض أكبر بين أولئك الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة).

10 أمراض قد تحميك منها القهوة

وجدت دراسات متعددة أن شاربي القهوة قد يكون لديهم مخاطر أقل للإصابة بالأمراض التالية:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية. فشل القلب. السكتة الدماغية. داء السكري من النوع الثاني. مرض ألزهايمر. مرض باركنسون. سرطان القولون. سرطان الرحم. سرطان الكبد. التليف الكبدي.

أمراض قد تزيد القهوة خطرها

ربطت دراسات بين استهلاك القهوة وبعض المشاكل الصحية، بما في ذلك:

سرطان المريء

في تقرير نشر عام 2016، أثارت منظمة الصحة العالمية مخاوف من أن شرب القهوة (أو غيرها من المشروبات) في درجات حرارة أعلى من 149 درجة فهرنهايت (65 درجة مئوية) قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. ولذلك ينصح بتجنب تناول المشروبات ساخنة جدا.

أمراض القلب والأوعية الدموية

لاحظت بعض الدراسات علاقة بين استهلاك كمية كبيرة من القهوة (أكثر بكثير من 4 أكواب في اليوم) وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مع ذلك قد لا تكون هذه الدراسات دقيقة، إذ قد لا تكون أخذت في عين الاعتبار التدخين، والذي غالبا ما يصاحب استهلاك القهوة وهو بالطبع خطر مهم لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل المخاوف الأخرى من القهوة على صحة القلب الارتفاعات المتواضعة والمؤقتة في ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها.

مشاكل النوم

يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يؤثر على النوم، ويسبب القلق.

في الخلاصة قد يكون شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا غير آمن. وقد يتسبب شرب كميات كبيرة في آثار جانبية بسبب محتوى الكافيين. ويمكن أن تتراوح هذه الآثار الجانبية من خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب.

الآثار الجانبية للقهوة على الحامل والمرضع

الحمل

قد يكون شرب كميات معتدلة من القهوة أثناء الحمل آمنا، على ألا يتجاوز ذلك 3 أكواب من القهوة يوميا. ويوفر ذلك حوالي 300 مليغرام من الكافيين، وقد يكون استهلاك أكثر من ذلك أثناء الحمل غير آمن وقد يرتبط بزيادة خطر الإجهاض وزيادة خطر "متلازمة موت الرضع المفاجئ" (SIDS) والتأثيرات السلبية الأخرى، بما في ذلك انخفاض الوزن عند الولادة، وفقا لموقع ويب ميد.

الرضاعة الطبيعية

شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميا أثناء الرضاعة الطبيعية قد يكون آمنا، لكن شرب كميات أكبر قد يكون غير آمن لأن الكافيين الموجود في القهوة ينتقل إلى حليب الأم وقد يسبب التهيج وزيادة حركات الأمعاء عند الرضع.

القهوة وتأثيرها على المصابين ببعض الأمراض

في السابق تكلمنا عن الأمراض التي قد تقلل القهوة خطرها مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، الآن سنتكلم عن تأثير شرب القهوة على الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الأمراض وهل تناسبهم وما المحاذير:

اضطرابات القلق

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى تفاقم القلق.

قد يؤدي تناول الكافيين في القهوة إلى تفاقم أعراض الهوس.

اضطرابات النزيف

قد يبطئ الكافيين الموجود في القهوة تخثر الدم ويزيد من سوء اضطرابات النزيف.

المدخنون الذين يعانون من أمراض القلب

لا يبدو أن شرب القهوة بشكل يومي يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من أمراض القلب. لكن الأشخاص الذين يدخنون ويعانون من أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة للوفاة إذا تناولوا القهوة يوميا.

داء السكري

قد يؤثر الكافيين الموجود في القهوة على نسبة السكر في الدم، لذلك استخدم القهوة بحذر إذا كنت تعاني من مرض السكري.

الإسهال

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين في القهوة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال.

النوبات

تحتوي القهوة على مادة الكافيين. ويجب على الأشخاص المصابين بالصرع تجنب تناول الكافيين بجرعات عالية.

الغلوكوما

شرب القهوة المحتوية على الكافيين يزيد الضغط داخل العين. وتبدأ الزيادة في غضون 30 دقيقة وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل. إذا كنت تعاني من الغلوكوما، اشرب القهوة بحذر.

حرقة المعدة

القهوة قد تزيد من الحموضة المعوية، وقد لا تلائم مرضى الارتجاع المريئي.

ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي شرب القهوة المحتوية على الكافيين إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

متلازمة القولون العصبي

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال وأعراض متلازمة القولون العصبي الأخرى.

فقدان السيطرة على المثانة

يمكن للكافيين أن يجعل التحكم في المثانة أسوأ عن طريق زيادة وتيرة التبول والحاجة إليه.

هشاشة العظام

شرب القهوة المحتوية على الكافيين يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها في البول، وهذا قد يضعف العظام. إذا كنت مصابا بهشاشة العظام، فلا تشرب أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميا.

إذا كنت بصحة جيدة بشكل عام وتحصل على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام أو المكملات، فإن شرب حوالي 4 أكواب من القهوة يوميا لا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.