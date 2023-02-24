تناول مسحوق التمرين الجاف دون خلطه مع الماء.. سلوك خطير يحذر منه الأطباء

توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن أكثر من 1 من كل 5 فتيان وشبان بالغين يمارسون ما يسمى "المغرفة الجافة" أو "التجريف الجاف" (Dry scooping)، وهي ظاهرة غذائية جديدة يقوم فيها الشخص بتناول مساحيق ما قبل التمرين دون سائل، أي تناول مغرفة كاملة مرة واحدة دون خلطها بالماء كما هو مطلوب.

ومساحيق ما قبل التمرين (pre-workout powders) مكملات غذائية مصممة لتعزيز التمرين من خلال توفير بعض المكونات المفيدة للعضلات.

أما التجريف الجاف فهو ترند انتشر على "تيك توك"، حيث يقوم الشخص بتناول المسحوق قبل بدء التمرين الرياضي، ولكن عوضا عن خلطه مع الماء فهو يأكل المسحوق مباشرة وهو جاف.

ويدعي بعض الناس أن المغرفة الجافة يمكن أن تساعد جسمك على امتصاص المركبات بشكل أسرع، مما ينتج عنه تمرين أفضل، لكن هذه الادعاءات ليست مبنية على أسس علمية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الممارسة مع العديد من الأضرار المحتملة، قد يكون بعضها خطيرا.

ديسمورفيا العضلات

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة تورنتو بقيادة الدكتور كايل تيز غانسون، ونشرت في "مجلة سلوكيات الأكل" (Eating Behaviors)، وكتب عنها موقع يوريك ألرت (Eurek Alert).

من خلال تحليل البيانات من أكثر من 2700 من المراهقين والشباب الكنديين، وجد الباحثون أن 17% من المشاركين أبلغوا عن ممارسة "المغرفة الجافة" مرة واحدة على الأقل في العام السابق.

ووجد الباحثون أيضا أن المشاركين في تدريبات رفع الأثقال (وتسمى أيضا تمارين الوزن)، الذين قضوا وقتا أطول على وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا أكثر احتمالية لأن يمارسوا التجريف الجاف.

وأظهرت الدراسة أيضا أن المشاركين الذين أظهروا أعراضا سريرية مهمة لما يسمى "ديسمورفيا العضلات" (muscle dysmorphia) كانوا أيضا أكثر احتمالية لأن يقوموا بالتجريف الجاف.

و"ديسمورفيا العضلات" حالة نفسية مرضية، تؤثر على الأفكار والسلوكيات بطرق إشكالية، حيث يشعر الأشخاص المصابون بقلق شديد حول عضلاتهم ونحافتهم.

عادة ما يعتقد الأشخاص المصابون بديسمورفيا العضلات أن أجسامهم صغيرة وضعيفة، على الرغم من أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتمتعون بحالة جيدة جدا ولديهم عضلات قوية، ويعد ذلك من الحالات التي تسمى اضطرابات تشوه الجسم (body dysmorphic disorders)، وذلك وفقا لموقع "ويب ميد".

تؤكد نتيجة الدراسة على السلوكيات الضارة المحتملة التي قد ينخرط فيها المرء لتحقيق المثالية الجسدية.

يقول الدكتور كايل تيز غانسون "نحن بحاجة إلى مقدمي الرعاية الصحية والرعاية الصحية العقلية ليكونوا على دراية بهذه الممارسات الغذائية الفريدة التي تهدف إلى زيادة الأداء والعضلات، مثل المغرفة الجافة".

مم يتكون مسحوق ما قبل التمرين؟

مكونات مساحيق ما قبل التمرين تشمل المواد التالية، ولكل منها دور خاص:

الكافيين (caffeine): يعزز الطاقة والتركيز ويقلل التعب.

الكرياتين (Creatine): يمكن أن يعزز أداء التمرين عالي الكثافة ويحسن تكيفات التدريب.

بيتا ألانين (Beta-alanine): يزيد من قدرة التمرين عالية الكثافة.

إل ثيانين (L-theanine): تعزيز التركيز.

إل-أرجينين (L-arginine): تحفيز تدفق الدم والأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم.

أحماض أمينية متفرعة السلسلة (Branched chain amino acids): تعمل على تعزيز تصنيع البروتين العضلي.

أضرار المغرفة الجافة

الاستنشاق

عند محاولة تناول مسحوق ما قبل التمرين دون ماء، فإن الشخص يعرض نفسه لخطر استنشاق المسحوق، إذ إن الشخص قد لا يتمكن من ابتلاعه بسبب قوامه الطباشيري، ومن ثم يدخل إلى الرئتين والممرات الأنفية.

في الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب في الرئتين.

أضرار على القلب

تحتوي العديد من مساحيق ما قبل التمرين على جرعات كبيرة من الكافيين، تتجاوز أحيانا 300 مليغرام لكل حصة. وهذا يعادل كمية الكافيين الموجودة في 3 أكواب من القهوة سعة 8 أونصات (237 مليلترا).

في حين أن غالبية البالغين قد يكونون قادرين على التعامل مع هذه الكمية من الكافيين عند خلط المسحوق بالماء واستهلاكه تدريجيا، فإن المغرفة الجافة تقدم جرعة هائلة من الكافيين إلى الجسم دفعة واحدة.

وقد يكون هذا أكثر من اللازم بالنسبة للكثير من الناس، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

يمكن أن تؤدي مثل هذه الجرعة الكبيرة من الكافيين إلى خفقان القلب غير المنضبط وزيادة حادة في ضغط الدم.

كانت هناك حالة موثقة واحدة على الأقل لأحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تعرض لنوبة قلبية بعد تناول مغرفة جافة من مسحوق ما قبل التمرين، وفقا لتقرير في موقع "هيلث لاين".

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي المسحوق الجاف إلى:

غثيان.

التقيؤ.

إسهال.

تقلصات المعدة.

ما الطريقة الصحيحة لاستخدام مسحوق ما قبل التمرين بأمان؟

لن يستفيد معظم المبتدئين في ممارسة الرياضة بشكل كبير من تناول مكملات ما قبل التمرين. بدلا من ذلك، يجب أن يركزوا بشكل أساسي على الحصول على التغذية الكافية قبل التمرين وبعده، وتعلم تقنيات التمرين، وزيادة قوتهم تدريجيا.

على وجه الخصوص، بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، يُنصح بشدة بعدم تناول مسحوق ما قبل التمرين بسبب المخاطر الصحية الخطيرة المحتملة.

بالنسبة للبالغين الذين يرغبون في تناول مساحيق ما قبل التمرين بمسؤولية، فمن المهم استعمالها بطريقة آمنة، وتنصح معظم العلامات التجارية بخلط مساحيق ما قبل التمرين مع 8-16 أوقية (237-473 مليلترًا) من الماء واستهلاكها في غضون 30 دقيقة قبل التمرين.

توصي بعض العلامات التجارية بإرشادات الجرعات بناء على وزنك، حيث قد يؤثر ذلك على كيفية معالجة المكمل في جسمك.

وباتباع الإرشادات الموجودة على العبوة، تقل احتمالية تعرضك لآثار جانبية خطيرة.

وإذا كنت تعاني من أي مرض مزمن مثل القلب أو ارتفاع ضغط الدم، استشر طبيبك، فقد تشكل مساحيق ما قبل التمرين تهديدا لصحتك بمحتواها العالي من الكافيين.