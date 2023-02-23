‫ما الخُنّاق الكاذب؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن "الخُنّاق الكاذب" هو التهاب يصيب الحنجرة بسبب تورم ‫الأغشية المخاطية، مشيرة إلى أن هذا التورم يمكن أن يمتد من الأحبال ‫الصوتية ليصل إلى القصبة الهوائية.

‫وأوضحت الرابطة أن الأطفال الصغار والرضع يمثلون الفئة الأكثر عُرضة ‫للإصابة بهذا المرض، لافتة إلى أن نوبات الخُناق الكاذب، التي تظهر في ‫صورة سعال شديد وضيق في التنفس، تحدث بشكل خاص في فصلي الخريف والشتاء، ‫لا سيما خلال فترات الليل أو في الساعات الأولى من الصباح.

‫ولعلاج نوبات الخناق الكاذب البسيطة، ينبغي أن يستنشق الأطفال هواءً ‫رطبا؛ حيث يعمل ذلك على التخفيف من تورم الأغشية المخاطية. وعن كيفية ‫القيام بذلك أوضحت الرابطة أنه يمكن تشغيل الماء الساخن لبعض ‫الوقت أو تعليق مناشف مبللة في غرفة الطفل المصاب.

‫كما يمكن للطفل الجلوس أمام النافذة لاستنشاق الهواء النقي الرطب، لكن ‫مع الالتزام بارتداء ملابس ثقيلة، ومراعاة أن يجلس الطفل بشكل قائم، ‫كي يتسنى له التنفس بسهولة.

‫نوبات شديدة

‫وأضافت الرابطة أن نوبات الخُناق الكاذب الشديدة غالبا ما تكون مسبوقة ‫بعدوى في الجزء العلوي من المسالك التنفسية، لافتة إلى أنها عادة ما ‫تظهر في صورة ارتفاع طفيف في درجة حرارة الطفل ويُصبح صوته أجش بعض ‫الشيء.

‫لذا شددت الرابطة على ضرورة عرض الطفل على طبيب مختص إذا ما عانى من ‫مثل هذه الأعراض، وفي هذه الحالة يصف الطبيب أحد مستحضرات الكورتيزون، ‫التي ينبغي على الآباء إعطاؤها للطفل عند إصابته بنوبة شديدة لاحقة.

‫وقالت الرابطة إن الخُناق الكاذب لا يعرض ‫الطفل لخطر يُهدد حياته إلا في حالات استثنائية للغاية، مؤكدة أهمية ‫تهدئة الطفل، كي يتوقف الطفل عن الصراخ؛ كونه يتسبب في تورم الأغشية ‫المخاطية بشكل إضافي.

بينما يجب استدعاء طبيب طوارئ على الفور عند إصابة ‫الطفل الرضيع بشكل خاص بمثل هذه النوبات، كذلك إذا عانى الطفل الصغير من ‫ضيق شديد في التنفس.

‫وأضافت الرابطة أن دخول الجلد بين ضلوع القفص الصدري لدى الطفل أو شحوب ‫المنطقة المحيطة بالشفتين أو تلونها باللون الأزرق أو إصابة الطفل بآلام ‫عند البلع وعدم وجود لعاب بفمه تندرج أيضا ضمن المؤشرات التحذيرية التي ‫تستدعي الاتصال بطبيب طوارئ على الفور.