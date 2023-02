يلاحظ بعض مرضى السكري أن وزنهم قد ازداد بعد بدء استعمالهم لحقن الإنسولين، فهل هناك علاقة بين هذا الهرمون وزيادة الوزن، وما أعراض ارتفاع الإنسولين، ثم ما النصائح لتجنب زيادة الوزن هذه؟

ما الإنسولين؟

الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام الغلوكوز للحصول على الطاقة، ويتم إنتاجه من قبل خلايا بيتا في البنكرياس، ويعمل هذا الهرمون على نقل السكر الموجود بالدم (الغلوكوز) إلى الخلايا.

والبنكرياس هو عضو يقع بين المعدة والعمود الفقري، ويفرز الإنسولين إلى مجرى الدم بعد تناول الشخص للطعام، وذلك استجابة لارتفاع السكر في مجرى الدم.

كيف يعمل هرمون الإنسولين؟

يعمل الإنسولين عبر الارتباط بمستقبلات خاصة على سطح الخلية، مما يقود إلى انتقاله عبر سطح الخلية إلى داخلها.

يشكل الغلوكوز الطاقة التي يتحول إليها الغذاء الذي يأكله الإنسان، ويفرز في الدم فتأخذه خلايا الجسم وتحرقه لإعطائها الطاقة اللازمة لعملياتها الحيوية. ولفعل ذلك فهي تحتاج لهرمون الإنسولين الذي يجعل الغلوكوز يتحرك من مجرى الدم إلى الخلايا.

كلما ارتفع مستوى الغلوكوز في الدم، أفرز البنكرياس كمية أكبر من الإنسولين لخفضه. أما إذا انخفض مستوى الغلوكوز فإن البنكرياس يقلل أو يوقف إفراز الإنسولين.

ويساعد الإنسولين على إدارة سكر الجسم من خلال مساعدة الخلايا على امتصاص الغلوكوز، ومن دونه لن تتمكن خلايا الجسم من استخدام السكر للحصول على الطاقة.

والعلاج بالإنسولين ضروري لكل شخص مصاب بالسكري من النوع الأول وبعض الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

هل الإنسولين يسبب زيادة الوزن؟

غالبا ما يزداد وزن الأشخاص الذين يتناولون الإنسولين ويعد ذلك من الأعراض الجانبية لتناول الهرمون. وقد تكون زيادة الوزن محبطة لأن الحفاظ على وزن صحي أمر مهم للتحكم في مرض السكري، وفقا لمايو كلينك.

يمكن أن يجعلك مرض السكري غير الخاضع للسيطرة أكثر جوعا، وقد يؤدي ذلك إلى تناول كمية متزايدة من الطعام حتى عند بدء العلاج بالإنسولين. ومع العلاج بالإنسولين تبدأ في السيطرة على نسبة السكر بالدم، ويتم امتصاص الغلوكوز في جسمك وتخزينه، ويؤدي هذا إلى زيادة الوزن إذا كانت الكمية التي تتناولها أكثر مما تحتاجه في اليوم.

بالمقابل، يمكن الحفاظ على الوزن وتجنب زيادته أثناء تناول الإنسولين، وذلك عبر اتباع إرشادات معينة.

كيف يمكن الحفاظ على الوزن ومنع زيادته مع استعمال الإنسولين؟

أولا. تحدث إلى طبيبك حول خطة العلاج الخاصة بك

يجب ألا تقلل جرعة الإنسولين أبدا أو تتوقف عن تناول الإنسولين بمفردك، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر حدوث مضاعفات.

وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فتحدث إلى طبيبك حول تعديل إستراتيجية العلاج، فقد يوصي طبيبك بأدوية أخرى، إذ هناك أدوية لمرض السكري تساعد في فقدان الوزن مثل "الميتفورمين".

ثانيا. العمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة وضمن النطاق الطبيعي

التقلبات الكبيرة في نسبة السكر بالدم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، لذا فإن أفضل طريقة هي محاولة الحفاظ على ثباتها.

ثالثا. احتساب السعرات الحرارية

تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق الشخص يؤدي إلى زيادة الوزن، ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها كل يوم على عدة عوامل مثل الوزن والعمر ومستوى النشاط وأي ظروف صحية أخرى قد تكون لديك.

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية حول ما هو مناسب لك، فقد يكون كل ما هو مطلوب منك للحفاظ على وزن صحي تناول سعرات حرارية أقل.

رابعا. ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما تقلل التمارين من مقاومة الإنسولين، وتسرّع من امتصاص الغلوكوز في العضلات.

كما أن تدريبات القوة المنتظمة، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين الضغط، تبني العضلات، وتحافظ على حرق المزيد من السعرات الحرارية في العضلات.

خامسا. تناول الطعام بانتظام وعدم تخطي الوجبات

قد يجعلك تخطي الوجبات تشعر بجوع إضافي ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقا، ويمكن أن يؤدي تخطي الوجبات أيضا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم إذا لم تقم بتعديل جرعة الإنسولين.

ما أعراض زيادة الإنسولين؟

ننتقل إلى حالة أخرى وهي زيادة الإنسولين، والتي تحدث عند أخذ الكثير من الهرمون، مما يقود إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

وانخفاض نسبة السكر في الدم -ويعرف أيضا باسم: انخفاض غلوكوز الدم، وهبوط السكر، ونقص السكر في الدم- هو حالة تحدث عندما ينخفض ​​مستوى الغلوكوز في الدم عن المستوى الصحي، وذلك وفقا ​​للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).

وبالنسبة للعديد من المصابين بداء السكري، فإن هذا يعني أن تكون قراءة غلوكوز الدم أقل من 70 مليغرامًا لكل ديسيلتر. وقد تكون قراءتك مختلفة، لذا استشر طبيبك أو فريق الرعاية الصحية لمعرفة مستوى غلوكوز الدم المنخفض بالنسبة لك.

من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم، وفقا لموقع ويب ميد:

ارتباك.

جوع شديد.

تعب.

تهيج.

تعرق.

ارتعاش اليدين.

إذا استمرت مستويات السكر في الدم في الانخفاض، فقد يصاب الشخص بنوبة أو يفقد الوعي.

ماذا تفعل إذا أخذت جرعة زائدة من الإنسولين؟

يمكن علاج معظم جرعات الإنسولين الزائدة في المنزل، وفقا لتقرير في ويب ميد. اتبع هذه الخطوات إذا كنت قادرا (أي وأنت في وعيك):

افحص نسبة السكر في الدم.

اشرب نصف كوب من الصودا العادية (أي الصودا المحلاة بالسكر، لا الدايت) أو عصير الفاكهة المحلى، أو تناول حلوى صلبة.

إذا تخطيت وجبة، فتناول شيئا، ويمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم بتناول شيء يحتوي على 15 إلى 20 غراما من الكربوهيدرات.

خذ قسطا من الراحة.

أعد فحص سكر الدم بعد 15 أو 20 دقيقة. إذا كان لا يزال منخفضا، خذ 15 إلى 20 غراما أخرى من السكر.

انتبه لما تشعر به خلال الساعات القليلة المقبلة. وإذا استمرت الأعراض، فافحص السكر مرة أخرى بعد ساعة من تناول الطعام. واستمر في تناول الوجبات الخفيفة إذا كان السكر منخفضا.

احصل على مساعدة طبية إذا ظل مستوى السكر لديك منخفضا بعد ساعتين أو إذا لم تتحسن الأعراض.

إذا فقد الشخص وعيه، يجب على من حوله الاتصال بالطوارئ على الفور.

كيف تمنع جرعة الإنسولين الزائدة؟

هناك أشياء يمكن لمريض السكري القيام بها لمنع أخذ جرعة زائدة من الإنسولين