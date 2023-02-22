ما أفضل الطرق للعناية بتقويم الأسنان وهل يكفي استخدام الفرشاة العادية؟

عمّان- تمثل العناية بتقويم الأسنان تحديًا صعبًا يواجه من يستخدمونه، لذلك يقدّم الأطباء مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدهم في المحافظة على سلامته، فما وسائل العناية بأجهزة تقويم الأسنان، وهل هناك أطعمة معينة ينصح بتجنّبها؟

هل يتوجّب عليّ استخدام فرشاة خاصة بعد تركيب تقويم الأسنان؟

أشار الدكتور مرتضى كريشان -الذي يحمل الماجستير في تقويم الأسنان والفكين- إلى أن استخدام الفرشاة العادية قد يكون كافيًا لتنظيف الأسنان؛ إلا أن استخدام فرشاة التقويم -وهي فرشاة ناعمة ذات شعيرات صغيرة تستطيع الوصول للأماكن الصعبة بين السلك ومثبتات التقويم- أمرٌ ضروري للحفاظ على سلامة التقويم.

كريشان أكد للجزيرة نت ضرورة عدم الاكتفاء بتفريش الأسنان مرتين في اليوم فقط، بل يجب الحرص على تنظيفها بالفرشاة بعد كل وجبة بما في ذلك الوجبات الخفيفة، بحيث لا تقل مدة التفريش عن 4 دقائق للمرة الواحدة.

ما الطريقة الصحيحة لتناول الطعام؟

بيّن الدكتور كريشان أنه لا بد لمستخدمي تقويم الأسنان من تقطيع الأطعمة الصلبة -مثل التفاح والجزر- إلى قطع صغيرة، وعدم تناولها بشكل مباشر، كذلك الابتعاد عن المكسرات التي قد تؤدي إلى كسر أجزاء من التقويم، بالإضافة لتجنب المشروبات والأطعمة الحمضية، والحلويات مثل الكراميل.

هل يمكن ممارسة الرياضة مع تقويم الأسنان؟

أشار الدكتور كريشان إلى أن تقويم الأسنان لا يحول دون ممارسة الرياضة بشكلٍ عام. أما فيما يتعلق بالرياضات العنيفة كألعاب القتال، فإنه يجب ارتداء جهاز حماية يوضع فوق التقويم لحماية التقويم والأسنان.

كما نبه طبيب الأسنان إلى ضرورة الاستخدام المتسق والسليم للمثبت، تجنبًا لحركة الأسنان التي تم تقويمها حديثًا. ومن المهم أيضًا وضع المثبِّت لفترة طويلة، لحماية الابتسامة الجديدة المستقيمة والحفاظ عليها، من خلال أدوات تثبيت لتجنب عودة الأسنان إلى مواقعها الأصلية.

هل تختلف أجهزة التقويم باختلاف الأسنان؟

على صعيدٍ آخر، أوضح طبيب الأسنان الدكتور فاروق الحوارات أنه تبعا لاختلاف طبيعة الأسنان تختلف أجهزة التقويم؛ ففي مرحلة الأسنان اللبنية والمختلطة، تستخدم أجهزة التقويم المتحركة غالبا في علاج أي خلل في الأسنان، حيث تحتاج إلى عناية من الطفل دائما بوجود أحد الوالدين، وتتم بإزالة الجهاز أثناء الطعام وتفريش الجهاز وغسله بالماء، للتقليل من وجود بقايا طعام عليه، والتي قد تكون سببا في تكون التسوّس.

وأشار إلى أن في مرحلة الأسنان المختلطة؛ تبدأ الأسنان الدائمة بالظهور وتبدأ الأضراس الدائمة بالبزوغ -وسميت بالمختلطة نظرا لوجود أسنان لبنية مع أسنان دائمة- وتستمر هذه المرحلة إلى عمر 13 سنة تقريبا، مع وجود تباين بين الذكور والإناث دائمًا في ذلك.

وبعد سن الـ13 عامًا، يستخدم الأطباء أجهزة التقويم الثابتة في علاج الأسنان، والتي تحتاج بدورها لعناية كبرى؛ مع الحاجة إلى تنظيف جهاز التقويم (الأسلاك وقواعد التثبيت)، عن طريق الأداة التقليدية وهي فرشاة الأسنان، والخيط الطبي، وأيضا فرشاة الأسنان الخاصة بالتقويم.

وأضاف الحوارات أن من وسائل العناية أيضا هو ما انتشر مؤخرا ويعرف بالخيط المائي (water floss)، وهو عبارة عن مضخة مائية، إذ من الممكن إضافة بعض المضمضات، لإزالة أكبر قدر من بقايا الطعام بين الأسنان وعن جهاز التقويم، منوها إلى أن هذا كله لا يغني عن التنظيف الدوري عند طبيب الأسنان كل 6 أشهر في الحالة الطبيعية.





ما الأطعمة والمشروبات التي ينصح بالابتعاد عنها؟

لفت الدكتور الحوارات إلى أن الأطعمة والمشروبات التي ينصح بالابتعاد عنها أو التقليل منها قدر الإمكان بعد تركيب تقويم الأسنان، هي نفسها التي ينصح بالتقليل منها لأي مريض، لتجنب حدوث تسوس الأسنان أو تقليل فرص حدوثه، لكن ينصح مستخدم التقويم بالحرص أكثر، لاحتمال تكون التسوس في حالته أكثر منها في حال عدم وجود التقويم.

ودعا إلى الابتعاد تماما عن المشروبات الغازية المليئة بالسكريات، والتقليل من تناول الحلويات بشكل عام، ومن الأطعمة القاسية (المكسرات أو التوفي مثلا)، لأنها يمكن أن تؤدي إلى كسر جهاز التقويم، أما الأطفال فمن المهم تقليلهم من العصائر، لأنها تحتوي كميات كبيرة من السكر.