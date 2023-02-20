هذا الفطر قادر على تحسين الذاكرة من خلال تحفيز نمو الأعصاب

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة كوينزلاند في أستراليا مركبات نشطة موجودة في نوع من الفطر تُعزز نمو الأعصاب وتُحسّن الذاكرة.

وقال البروفيسور فريدريك مونييه من معهد الدماغ في كوينزلاند إن الفريق حدد مركبات نشطة جديدة من فطر "لِبدة الأسد" (Hericium erinaceus)، وظهر أن تلك المركبات تساعد على تحسين نمو خلايا المخ والذاكرة في التجارب قبل السريرية.

ونُشرت الدراسة في مجلة الكيمياء العصبية وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

نمو خلايا المخ

أوضح البروفيسور مونييه أن "الاختبارات قبل السريرية وجدت أن فطر لِبدة الأسد كان له تأثير كبير على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة، حيث قامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات النشطة المستخلصة من الفطر على خلايا دماغ مزروعة مخبريا، ومن المدهش أننا وجدنا أن هذه المركبات النشطة تعزز تمدد التشعبات العصبية واتصالها بالخلايا العصبية الأخرى".

وأضاف "باستخدام الفحص المجهري فائق الدقة، وجدنا أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد بشكل كبير من حجم مخاريط النمو العصبية، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ".

وقال الدكتور رامون مارتينيز مارمول، الباحث المشارك من جامعة كوينزلاند، إن للاكتشاف تطبيقات يمكن أن تعالج الاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر وتحمي منها.

تحسين تكوين الذاكرة

وأضاف مارمول "كانت فكرتنا هي تحديد المركبات النشطة بيولوجيا من المصادر الطبيعية التي يمكن أن تصل إلى الدماغ وتنظم نمو الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تحسين تكوين الذاكرة".

فطر "لِبدة الأسد"

وبحسب موقع "ساينس دايركت" (ScienceDirect)، فإن فطر لبدة الأسد القابل للأكل، معروف في اليابان والصين وكوريا منذ القدم ويستخدم لعلاج الأمراض وتحسين الذاكرة في الطب الشعبي هناك.

ويحتوي هذا الفطر على العديد من المركبات التي لديها تأثيرات بيولوجية مثل السكريات المتعددة، والبروتينات ومركبات متطايرة لها تأثيرات مضادة للالتهاب بالإضافة لمركبات مضادة للأكسدة.