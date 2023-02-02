أنواع البهاق وعلاجاته.. ومتى يكون خطيرا؟

ما البهاق؟ وكيف يظهر في بدايته؟ ومتى يكون خطيرا؟ وما علاجاته؟ وهل يمكن الشفاء نهائيا من مرض البهاق؟

البهاق (Vitiligo) هو حالة تظهر فيها بقع بيضاء شاحبة على الجلد، نتيجة لنقص الميلانين، وهو صبغة الجلد.

يمكن أن يؤثر البهاق على أي منطقة من الجلد، ولكنه يحدث بشكل شائع في الوجه والعنق واليدين وفي تجاعيد الجلد.

المناطق الشاحبة من الجلد أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس -وتسمى اللطخات macules- لذلك من المهم توخي مزيد من الحذر عند التعرض للشمس واستخدام واق للبشرة ذي حماية عالية (SPF)، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

كيف يظهر البهاق في البداية؟

عادة ما يبدأ البهاق على شكل بقعة شاحبة من الجلد تتحول تدريجيا إلى اللون الأبيض تماما. قد يكون مركز البقعة أبيض اللون حوله جلد شاحب. إذا كانت هناك أوعية دموية تحت الجلد، فقد تكون البقعة وردية قليلا بدلا من الأبيض، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

قد تكون حواف البقعة ناعمة أو غير منتظمة. وتكون أحيانا حمراء وملتهبة، أو يكون هناك تغير في اللون البني (فرط تصبغ).

لا يسبب البهاق أي إزعاج للجلد، مثل الجفاف، ولكن البقع قد تسبب الحكة في بعض الأحيان.

تختلف الحالة من شخص لآخر. يصاب بعض الناس بعدد قليل من البقع البيضاء الصغيرة، بينما يصاب البعض الآخر ببقع بيضاء أكبر في مناطق واسعة من الجلد.

لا توجد طريقة للتنبؤ بمدى تأثر الجلد. عادة ما تكون البقع البيضاء دائمة.

كيف يصاب الإنسان بمرض البهاق؟

في البهاق يفقد الجلد لونه أو صبغته. هذا يجعل البشرة تبدو أفتح من لون البشرة الطبيعي أو تتحول إلى اللون الأبيض.

إذا كنت تعاني من البهاق في جزء من جسمك به شعر، فقد يتحول لون شعرك إلى اللون الأبيض أو الفضي.

يحدث البهاق عندما يقوم الجهاز المناعي في الجسم بتدمير الخلايا الصباغية، وهي خلايا الجلد التي تنتج الميلانين، المادة الكيميائية التي تعطي الجلد لونه أو تصبغه، وفقا لكليفلاند كلينيك.

متى يكون البهاق خطيرا؟

البهاق بحد ذاته ليس خطيرا، لكن له مضاعفات مثل التوتر نتيجة شعور الشخص بالوصمة. أيضا من المضاعفات تأثر العين مثل التهاب القزحية.

الجلد الذي فيه البقع أكثر عرضة لحروق الشمس وسرطان الجلد، لأنه لا توجد به الصبغة التي تعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس.

من المضاعفات فقدان السمع بسبب فقدان الخلايا الصباغية في القوقعة. ترتبط المضاعفات الأخرى بالأدوية مثل ضمور الجلد بعد الاستخدام المطول للستيرويدات الموضعية، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

سبب البهاق

يحدث البهاق نتيجة نقص صبغة الجلد. سبب حدوث ذلك غير معروف.

وتشير الأبحاث إلى أن البهاق يمكن أن يكون نتيجة:

1- حالة من أمراض المناعة الذاتية

في هذه الحالة يخطئ الجهاز المناعي بالخلايا السليمة (الخلايا الصباغية) على أنها غزاة أجنبية مثل البكتيريا التي يمكن أن تسبب ضررا للجسم. هذا يجعل جهاز المناعة لدى المصاب يبالغ في رد فعله ويطور أجساما مضادة لتدمير الخلايا الصباغية، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك.

2- التغيرات الجينية

يمكن أن تؤثر الطفرة الجينية أو التغيير في الحمض النووي للجسم على كيفية عمل الخلايا الصباغية. يوجد أكثر من 30 جينا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبهاق.

3- الإجهاد

قد تتغير كمية الصبغة التي تنتجها الخلايا الصباغية إذا واجهت ضغطا عاطفيا متكررا أو ضغطا جسديا على الجسم، خاصة بعد الإصابة.

4- المحفزات البيئية

يمكن أن تؤثر عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتعرض للمواد الكيميائية السامة على كيفية عمل الخلايا الصباغية.

أنواع البهاق

البهاق العام Vitiligo Generalized

هذا هو النوع الأكثر شيوعا من البهاق الذي يتسبب في ظهور بقع في أماكن مختلفة من الجسم.

البهاق القطاعي Vitiligo Segmental

يؤثر هذا النوع فقط على جانب واحد من الجسم أو منطقة واحدة، مثل اليدين أو الوجه.

بهاق الغشاء المخاطي Vitiligo Mucosal

يؤثر البهاق المخاطي على الأغشية المخاطية للفم أو الأعضاء التناسلية.

البهاق البؤري Vitiligo Focal

البهاق البؤري هو نوع نادر تتطور فيه اللطخات في منطقة صغيرة ولا تنتشر في نمط معين في غضون عام إلى عامين.

البهاق الترايكوم Vitiligo Trichome

يتسبب هذا النوع في ظهور بقعة ذات مركز أبيض أو عديم اللون، ثم منطقة تصبغ أفتح ومنطقة ذات لون بشرتك الطبيعي.

البهاق الشامل Vitiligo Universal

يتسبب هذا النوع النادر من البهاق في عدم وجود صبغة في أكثر من 80% من البشرة.

علاج البهاق

علاج البهاق ليس ضروريا لأن الحالة ليست ضارة بالجسم بل هي تجميلية فقط. إذا كنت تعاني من البهاق المنتشر أو كانت أعراضك الجسدية تؤثر على صحتك العاطفية، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في العثور على خيار علاجي لخلق لون بشرة موحد.

تشمل العلاجات الشائعة للبهاق ما يلي:

الأدوية

لا يوجد دواء محدد لمنع البهاق من التأثير على البشرة، ولكن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تبطئ من سرعة فقدان التصبغ، أو تساعد الخلايا الصباغية على إعادة النمو أو إعادة اللون إلى البشرة.

العلاج بالضوء

العلاج بالضوء هو علاج للمساعدة في إعادة اللون إلى البشرة. يتم استخدام الضوء أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) أو أشعة الليزر الطبية الموجهة للبشرة لفترة قصيرة من الوقت. يمكن أن يستغرق الأمر عدة جلسات من العلاج بالضوء لرؤية النتائج على البشرة.

علاج إزالة التصبغ

يزيل علاج إزالة التصبغ لون البشرة الطبيعي لتتناسب مع مناطق الجلد المصابة بالبهاق. يستخدم علاج إزالة التصبغ عقار مونوبنزون. يمكنك تطبيق هذا الدواء على البقع المصطبغة من الجلد. سيؤدي ذلك إلى تحويل بشرتك إلى اللون الأبيض لتتناسب مع مناطق بشرتك المصابة بالبهاق.

الجراحة

الجراحة هي خيار علاجي للأشخاص المصابين بالبهاق. يمكن أن يشمل العلاج الجراحي ترقيع الجلد، حيث يؤخذ الجلد من جزء من الجسم ويستخدم لتغطية جزء آخر.

هل يمكن الشفاء من مرض البهاق؟

لا يوجد دواء يمكنه إيقاف عملية حدوث البهاق -أي فقدان الخلايا الصبغية- لكن بعض الأدوية، عند استخدامها بمفردها أو مع العلاج بالضوء، يمكن أن تساعد في استعادة بعض اللون، وذلك وفقا لمايو كلينيك.