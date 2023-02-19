كم كيلوغراما تفقد باتباع حمية "مايو كلينيك" الحقيقية؟ وهل تعتمد على البيض والغريب فروت؟

هل أرسل لك صديق يومًا حمية تعتمد على البيض المسلوق والغريب فروت وأخبرك أنها صادرة عن مؤسسة "مايو كلينيك" الطبية الأميركية؟ هل صدقته وقررت اتباعها؟ وهل هي حمية صحية ينصح بها الأطباء فعلًا؟

بداية، دعني أخبرك أن الحمية التي وصلتك ما هي إلا كذبة؛ ويبدو أن من أطلقها في ستينيات القرن الماضي أراد أن يلصقها باسم "مايو كلينيك" حتى يضمن لها الرواج.

الحمية المزعومة عبارة عن خطة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون تنسب قوى خارقة في حرق الدهون إلى الغريب فروت، وتمتد 12 يومًا، ثم يتوقف الشخص يومين، ويستمر في هذه الدورة 10 أسابيع مع وعد بفقدان 20-25 كيلوغراما من الوزن.

مؤسسة "مايو كلينيك" الطبية الأميركية نفت صلتها بهذه الحمية، وأطلقت بالمقابل حمية علمية هي "حمية مايو كلينيك الحقيقية".

تعمل "حمية مايو كلينيك الحقيقية" عبر تغيير نمط الحياة وإنقاص الوزن بطريقة صحية مع تطوير عادات مدى الحياة.

ويشمل ذلك زيادة النشاط البدني، واتباع العادات الصحية مثل الابتعاد عن المقليات وتقليل الحلويات.

لذلك ندعوك لأمرين:

أولا، دعك من البيض والغريب فروت وأخبر صديقك أن لا يرسل لك أي حمية مرة أخرى.

ثانيا، أن تتعرف إلى حمية مايو كلينيك الحقيقية.

حمية "مايو كلينيك" الحقيقية

وفقا لموقع "مايو كلينيك" الرسمي، فإن النظام الغذائي يمثل نمط حياة لفقدان الوزن يمكنه مساعدتك على الحفاظ على وزن صحي طوال العمر.

ويقول المستشفى الشهير إن هذا البرنامج خضع للتطوير ليتميز بتصميم يساعدك في إعادة تشكيل أسلوب حياتك بتبنّي عادات صحية جديدة والإقلاع عن العادات القديمة الضارة. ويتمثل الهدف منه في إحداث تغييرات سهلة وممتعة ينتج عنها تحقيق وزن صحي يمكنك الحفاظ عليه مدى الحياة.

ويركز نظام "مايو كلينيك" الغذائي على "تناول الأطعمة الصحية الشهية وزيادة ممارسة الأنشطة البدنية"، ويؤكد أن أفضل طريقة للتخلص من الوزن نهائيًّا هي "تغيير نمط الحياة وتبنّي عادات صحية جديدة يمكنك الاستمتاع والالتزام بها. ويمكن تعديل هذا البرنامج ليناسب احتياجاتك الشخصية، وتاريخك المَرَضي ونمط أكلك المفضّل".

ويشمل نظام "مايو كلينيك" التالي:

الاهتمام باختيار الطعام الصحي

زيادة النشاط البدني

كم كيلوغراما تفقد مع حمية "مايو كلينيك"؟

صُمّم نظام "مايو كلينيك" الغذائي بهدف خسارة ما يراوح بين 6 إلى 10 أرطال (2.7 إلى 4.5 كيلوغرامات) في أول أسبوعين من المرحلة الأولى.

وتنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية حيث تواصل فقدان الوزن بمعدّل رطل إلى رطلين (نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام) في الأسبوع حتّى تحقق الوزن المستهدف.

وبالاستمرار في العادات التي اكتسبتها مدى الحياة، يمكنك أن تحافظ على وزنك المثالي بقية حياتك، وفقا لموقع "مايو كلينيك".