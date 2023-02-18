المدن الطبية بلسم مصابي الزلزال في تركيا

تلعب المدن الطبية دورا مهما في تضميد جروح الآلاف من ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي تركيا، بعد ما لعبت دورا مماثلا في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتحولت المدن الطبية العاملة في جميع أنحاء تركيا، إلى مراكز لمكافحة وباء كورونا، الذي انتشر حول العالم نهاية عام 2019، واستمرت تأثيراته لأشهر لاحقة.

وبفضل مهابط الطائرات المروحية الموجودة في المدن الطبية، لعبت هذه المدن التي وصل عددها في تركيا حتى الآن إلى 20، دورا حاسما في توفير العلاج للمصابين جراء ضحايا الزلزال في كهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وخلّف الزلزال دمارا هائلا في كهرمان مرعش وولايات مجاورة، هي غازي عنتاب، شانلي أورفا، ديار بكر، أضنة، أديامان، عثمانية، هاتاي، كليس، ملاطية، ألازيغ.

وبينما تم توفير الرعاية الصحية لمعظم المصابين من ضحايا الزلزال في المدن الطبية الموجودة بالولايات المجاورة للمناطق المنكوبة، مثل أضنة ومرسين وقونية وقيصري، جرى نقل العديد من المصابين إلى المدن الطبية الموجودة في العاصمة أنقرة وإسطنبول بواسطة الطائرات والمروحيات الطبية التابعة للجيش التركي ووزارة الصحة.

وفي هذه المدن الطبية، جرى خلال الأيام العشرة الأولى بعد الزلزال، توفير الرعاية الصحية لما يقرب من 20 ألف مصاب من الناجين من الزلزال، وفقا لتقرير لوكالة الأناضول.

المدن الطبية في أنقرة

وفّرت المدن الطبية في أنقرة خدمات صحية متنوعة لـ4289 من ضحايا الزلزال، 3064 منهم بمدينة أتليك الطبية، و1225 في مدينة بيلكنت الطبية، في حين تواصل المدينتان الطبيتان توفير الخدمات الطبية لما مجموعه 1124 مريضا، 335 منهم في وحدات العناية المركزة، و789 في عيادات وأجنحة مختلفة.

ونقلت الطائرات والمروحيات التابعة للرئاسة التركية ووزارة الصحة والجيش ما مجموعه 795 مريضا من منطقة الزلزال إلى أنقرة، وجرى توفير الخدمات الصحية لـ379 مريضا ممن جرى نقلهم إلى مدينة أتليك الطبية، و270 مريضا جرى نقلهم إلى مدينة بيلكنت الطبية، إضافة إلى 146 مريضا جرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى في العاصمة.

إضافة إلى ما سبق، يجري في المدينتين الطبيتين أتليك وبيلكنت، توفير الخدمات الصحية اللازمة لـ 82% من المرضى الذين تم نقلهم من منطقة الزلزال إلى العاصمة بواسطة سيارات الإسعاف.

كما أجريت 1120 عملية جراحية لضحايا الزلزال، 60% جرت في المدن الطبية الموجودة في مختلف المدن التركية.

المدن الطبية في إسطنبول

وفرت المدن الطبية في إسطنبول، خدمات صحية لـ1693 من ضحايا الزلزال، حيث قدمت مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية في إسطنبول، رعاية صحية لـ971 مصابا، ومنحت مدينة الدكتور لطفي قيردار قرطل الرعاية الطبية لـ460 مصابا.

ووفرت "مدينة البروفيسور الدكتور سليمان يالجين كوزتبه" الرعاية الطبية لـ 154 مصابا، وتلقى 108 مصابين الرعاية في مدينة البروفيسور الدكتور جميل طاشجي أوغلو الطبية.

كما وفرت المدن الطبية خدمات الرعاية الصحية لمجموعات واسعة من المرضى، في مقدمتهم المرضى الأطفال والحوامل وكبار السن، إضافة إلى الخدمات العادية وخدمات وحدات العناية المركزة، وخدمات أقسام الجراحة العامة والجراحة التجميلية وأمراض الكلى وجراحة العظام والأمراض الباطنية والعناية المركزة.

في حين يواصل الأطباء النفسيون في المدن الطبية، توفير الدعم اللازم للمصابين من ضحايا الزلزال.

مرسين وأضنة

في المدينة الطبية لمدينة مرسين (جنوب)، تم وضع خطة طوارئ خاصة منذ اللحظة الأولى للزلزال وجرى مضاعفة عدد الأسرة، وبلغ عددها 1850 سريرا في اليوم التالي للزلزال.

كما جرى توفير الخدمات الصحية في المدينة الطبية، لما مجموعه 5300 مصاب من ضحايا الزلزال.

واستقبلت المدينة الطبية أيضا 20 مريضا جرى نقلهم جوا بواسطة المروحيات الطبية من مناطق الزلزال، وشهدت إجراء عمليات جراحية لـ 550 مريضا، واستقبال 54 امرأة حامل من بين الناجين من الزلزال.

وبدأت وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط بالمدينة، العمل على مدار 24 ساعة من أجل توفير أفضل الخدمات الطبية للمصابين.

كل ما سبق، يتزامن مع قيام المدينة الطبية في مدينة أضنة (جنوب) بالمساهمة في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين جراء الزلزال، حيث استقبلت أعدادا كبيرة من الجرحى الذين نقلوا من منطقة الزلزال بالطائرات المروحية، وجرى توفير الخدمات الطبية لأكثر من 4 آلاف مصاب منذ اليوم الأول.

واستقبلت مدينة قيصري الطبية (وسط)، 1910 مصابين جراء الزلزال، 27 منهم جرى نقلهم جوّا، وكان بينهم 1310 من البالغين و600 من الأطفال.

كما تم إجراء ما يقرب من 800 عملية جراحية لـ 450 مصابا، في الوقت الذي غادر فيه المدينة الطبية 1432 مريضا، بعد تلقيهم الخدمات الصحية اللازمة.

وجرى بالمدينة الطبية التي يعمل بها 6600 طبيب وممرض وعامل صحي، تنظيم أنشطة للأطفال المتضررين من الزلزال، بمشاركة أطباء نفسيين، ومتخصصين في تنمية الأطفال، ومختصين اجتماعيين ونفسيين، لرفع الروح المعنوية للناجين من الزلزال.

ولاية ألازيغ

واستقبلت مدينة فاتح سكين الطبية في ولاية ألازيغ (شرق) المصابين من الزلزال، في حين قدمت الفرق الطبية في المدينة خدماتها على مدار 24 ساعة. وشهدت المدينة الطبية إجراء 600 عملية جراحية لحوالي 100 من المصابين.

كما تمكنت المدينة الطبية في قونية (وسط)، من توفير الخدمات الصحية اللازمة لـ1237 من ضحايا الزلزال، وشهدت المدينة إجراء 50 عملية جراحية للمصابين جراء الزلزال.

كما نظمت المدينة الطبية، سوقا خيريا، جرى خلاله تلبية احتياجات ضحايا الزلزال، من الأحذية والملابس ومستلزمات الأطفال وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

بناء المدن الطبية

ووصل عدد المدن الطبية التي جرى بناؤها بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى 20 مدينة طبية في عموم تركيا، 4 منها في إسطنبول و2 في أنقرة.

وتواصل الحكومة التركية بناء 13 مدينة طبية في مدن أنطاليا، آيدِن، دنيزلي، ديار بكر، إزمير، كوجه إيلي، كوتاهية، أوردو، سكاريا، سامسون، شانلي أورفا، طرابزون، غازي عنتاب.

كما يستمر العمل في بناء مدينتين طبيتين، الأولى في إسطنبول والثانية في ريزة (أقصى شمال شرق).

وتحرص الحكومة التركية على بناء المدن الطبية بطريقة مقاومة للزلازل، وذلك باستخدام العوازل الزلزالية الموضوعة تحت الأعمدة في الطوابق الأرضية للمباني.