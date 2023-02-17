البثور الهرمونية.. الأسباب والعلاج

أوردت بوابة "هاوت دي" الألمانية أن ‫البثور الهرمونية تنشأ بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على جسم ‫المرأة، كما هي الحال في مرحلة المراهقة وأثناء الدورة الشهرية وأثناء ‫الحمل وفي مرحلة انقطاع الطمث.

‫وأوضحت البوابة الألمانية أن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى ‫زيادة الإفرازات الدهنية التي بدورها تتسبب في انسداد المسام؛ ومن ثم ‫ظهور البثور والرؤوس السوداء وغيرها من الشوائب، لا سيما على ما يعرف بمنطقة "تي" (T) ‫(الجبين والأنف والذقن) والظهر.

علاج البثور الهرمونية

‫لمواجهة البثور الهرمونية يجب أولا استشارة الطبيب، إذ إن هناك مستحضرات غير فعالة أو مضرة. لكن يمكن التعامل مع هذه الثور من خلال استعمال مستحضرات العناية التي ‫تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية، مثل حمض الأزيليك المضاد للالتهابات، ‫والبنزويل بيروكسايد المضاد للبكتيريا، ومستحضرات التقشير المحتوية على ‫الإنزيمات.

‫ويعد الريتينول (نوع من فيتامين "أ") سلاحا فعالا لمحاربة البثور؛ حيث إنه ‫يعمل على تجديد الخلايا، كما أنه يتمتع بتأثير منظم على إفراز الدهون.

‫وهذا يمنع تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام؛ وبالتالي يتم تقليل ‫ظهور الشوائب وندبات البثور بشكل فعال. لكن قبل تناوله يجب استشارة الطبيب.

وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن المنتجات ذات التأثيرات الشبيهة ‫بالهرمونات كالبارابين (مثل ميثيل بارابين) والملدنات (مثل داي إيثيل ‫الفثالات) أو فلاتر الأشعة فوق البنفسجية (مثل أوكتوكريلين).