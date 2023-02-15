8 أمراض تصيب الرجال بعد سن الـ40.. إليك أعراضها وطرق الوقاية منها

يصل الكثيرون إلى العقد الرابع من العمر دون مواجهة العديد من المشاكل الصحية، إلا أن بعض الأمراض تصبح أكثر شيوعا لدى الرجال بعد الـ40، ما يوجب الحذر لتدارك تبعاتها.

فيما يلي، نستعرض أبرز الأمراض التي قد تؤثر على صحة الرجل في مرحلة الأربعينيات من عمره:

1- فرط نشاط المثانة

يعاني الرجال عادةً من فرط نشاط المثانة بعد الـ40، إذ تتغير المثانة مع التقدم في العمر، وقد لا تعمل الأعصاب التي تساعدها بشكل جيد، ما يقلل من قدرتها على العمل بكفاءة.

الرغبة الملحة في التبول.

السلس البولي.

علاج فرط نشاط المثانة:

هناك العديد من الحلول لعلاج فرط نشاط المثانة وسلس البول، مثل تمارين "كيجل"، كما يمكن أن يستفاد من حقن البوتوكس في المنطقة.

2- حصى الكُلى

في العادة، تكون حصى الكلى صغيرة جدًّا، لدرجة يجعلها أشبه بـ"الرمل"، مع ذلك فهي مؤلمة جدًّا. ومع تقدم الرجال في العمر، يصبحون أكثر عرضة للجفاف، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى مثل النظام الغذائي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بحصى الكلى في الأربعينيات من العمر وما بعدها.

حصى الكلى أكثر شيوعا عند الرجال، لكن يمكن أن تصاب بها النساء أيضا.

ورغم أن حصى الكلى قد تمر عادة من تلقاء نفسها عبر المجاري البولية، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالتها إذا لم يحدث ذلك.

ألم في الظهر أو البطن أو الجنب.

حرقة أو ألم أثناء التبول.

الحاجة العاجلة والمتكررة للذهاب إلى الحمام.

وجود دم في البول.

نزول بول عكر أو كريه الرائحة.

نزول كمية قليلة من البول.

الشعور بالغثيان.

التقيؤ.

القشعريرة.

الحمى.

الوقاية من حصى الكلى:

أفضل نصيحة لتقليل خطر حصى الكلى هو شرب كميات كافية من السوائل يوميًّا.

3- التهابات المسالك البولية

قد يعاني الرجال من المزيد من التهابات الجهاز البولي التناسلي في الأربعينيات من العمر، نتيجة التغيرات في الجسم، ونتيجة شرب كميات أقل من الماء.

أعراض التهابات المسالك البولية:

ألم في الخاصرة أو البطن أو منطقة الحوض.

ضغط في أسفل الحوض.

الحاجة المتكررة للتبول.

سلس البول.

التبول المؤلم.

وجود دم في البول.

الحاجة للتبول بالليل.

لون بول غير طبيعي (عكر).

بول قوي أو كريه الرائحة.

للوقاية من عدوى المسالك البولية، حافظ على رطوبة جسمك، واشرب سوائل بشكل كافٍ.

4- مشاكل البروستاتا

قد يعاني الرجال من التهابات البروستاتا بعد بلوغ سن الـ40، خاصة إذا كان لديهم نمط حياة خامل. ومع التقدم في العمر تتضخم البروستات، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل فيها.

أعراض التهاب البروستاتا:

الألم في الخصيتين، أو في أي مكان بين عظم الحوض وسرة البطن.

التبول المتكرر.

الحرقان عند التبول.

الوقاية من مشاكل البروستاتا:

عمل فحوص دورية.

ممارسة التمارين واتباع نمط حياة صحي.

تضخم البروستات هو جزء طبيعي من عملية التقدم في العمر، ولا توجد بالتالي طريقة لإيقافه أو منعه. النقطة الأهم هي مراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض أو أي صعوبات في البول للتعامل مع المشكلة في بداياتها وتحسين نوعية حياة المريض.

5- الفصال العظمي

مع بلوغ الأربعينيات من العمر، يمكن أن يحدث التهاب المفاصل المعروف باسم الفصال العظمي عند بعض الرجال. في هذا المرض، يتآكل الغضروف الذي يعمل بمثابة وسادة بين المفاصل، ولا سيما مع التقدم في العمر، كما تلعب زيادة الوزن دورًا مهمًّا أيضًا.

أعراض الفصال العظمي:

الشعور بالألم.

عدم الراحة أثناء تحريك المفصل.

الوقاية من الفصال العظمي:

أفضل طريقة لتجنب الفصال العظمي هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة.

6- ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم مرضًا خطيرًا، إذ إن تركه دون السيطرة عليه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومع التقدم في العمر تتراجع مرونة الأوعية الدموية، كما أن عوامل مثل زيادة الوزن والتدخين تزيد خطر المرض.

كثيرا ما يأتي ارتفاع ضغط الدم دون أعراض، ولذلك يسمى القاتل الصامت.

تشمل إستراتيجيات السيطرة على ارتفاع ضغط الدم التالي:

تلقي العلاج حسب الحاجة.

تقليل التوتر.

تقليل تناول الصوديوم.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

7- سرطان الجلد

سرطان الجلد هو أحد المشاكل الجلدية الرئيسية التي تزداد مع التقدم في العمر. وينصح الرجال بفحص الشامات بحثا عن أي تغييرات، إذ إنها تشكل مصدرا أكبر للقلق بعد سن الأربعين حيث يوجد خطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد.

أعراض سرطان الجلد:

تظهر أعراض سرطان الجلد عادةً على شكل شامات جلدية سوداء أو بنّية اللون في المناطق الأكثر تعرّضًا للشمس من الجلد، مثل الوجه والرقبة واليدين والذراعين.

الوقاية من سرطان الجلد:

الوقاية تكون عبر استعمال واقي الشمس دائما.

8- الاكتئاب أو القلق

تظهر معظم اضطرابات الصحة العقلية لأول مرة في مرحلة مبكرة من البلوغ، قبل أن تصل إلى الأربعينيات بفترة طويلة، لكن تحديات عمر الـ40، مثل القلق المالي، ورعاية الوالدين المسنين، وتربية الأطفال وتغير المظهر الجسدي يمكن أن تضع ضغوطا كبيرة على الرجل.

لهذا السبب، قد تؤدي الضغوط في الأربعينيات من العمر إلى تفاقم مشكلات مثل الاكتئاب والقلق.

أعراض القلق:

الشعور بالخوف.

الشعور بالعجز وقلة الحيلة.

الإحساس بوجود خطر متربص أو وشيك.

الشعور بالتعب والضعف.

زيادة معدل نبضات القلب.

تسارع التنفس.

التعرق.

الارتعاش.

أعراض الاكتئاب:

مزاج سيئ أو حزن مستمر.

الشعور باليأس والعجز.

تدني احترام الذات.

الشعور بالذنب.

الشعور بالضيق وعدم التسامح مع الآخرين.

عدم وجود دافع أو اهتمام بالأشياء.

صعوبة في اتخاذ القرارات.

عدم وجود أي متعة من الحياة.

وجود أفكار انتحارية أو إيذاء نفسك.

تحرك أو حديث الشخص ببطء أكثر من المعتاد.

تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان).

إمساك.

الأوجاع والآلام غير المبررة.

نقص الطاقة.

انخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية).

مشاكل النوم، على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم بالليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح.

إذا شعرت بالقلق أو الاكتئاب فراجع الطبيب النفسي.