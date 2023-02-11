طب وصحة

‫صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها

11/2/2023

قالت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو إن صدمة الحساسية أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة ‫خطورة، وقد تهدد الحياة.

‫وأوضحت الجمعية أن صدمة الحساسية تحدث بسبب:

  • لدغات الحشرات، مثل الدبابير والنحل.
  • الأطعمة، مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ‫ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة.
  •  بعض الأدوية، ‫مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

‫وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في:

  • ضيق التنفس.
  • الشعور بطعم معدني في الفم.
  • حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة.
  • حرقان على راحتي اليدين ‫وباطن القدمين.
  • الصداع.
  • الارتباك.

‫ونظرا لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، فيجب استدعاء الإسعاف ‫فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.

المصدر : الألمانية