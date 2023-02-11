صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها
11/2/2023
قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن صدمة الحساسية أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة خطورة، وقد تهدد الحياة.
وأوضحت الجمعية أن صدمة الحساسية تحدث بسبب:
- لدغات الحشرات، مثل الدبابير والنحل.
- الأطعمة، مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة.
- بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.
وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في:
- ضيق التنفس.
- الشعور بطعم معدني في الفم.
- حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة.
- حرقان على راحتي اليدين وباطن القدمين.
- الصداع.
- الارتباك.
ونظرا لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، فيجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.
المصدر : الألمانية