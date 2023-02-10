خروج رائحة البول من الفم أحد أعراضه.. ما الفشل الكلوي؟ وما أسبابه وعلاجه؟

ما هو الفشل الكلوي؟ وما أنواعه؟ وما أسبابه؟ وما العلاج؟

ما هو الفشل الكلوي؟

الفشل الكلوي حالة لا تعمل فيها الكليتان أو إحداهما بشكل جيد، وذلك وفقا لموقع المركز الطبي الأكاديمي متعدد التخصصات "كليفلاند كلينيك".

أنواع الفشل الكلوي

الفشل الكلوي الحاد

الفشل الكلوي الحاد يبدأ فجأة وبسرعة، ويمكن علاجه.

الفشل الكلوي المزمن

يتطور الفشل الكلوي المزمن ببطء على مدى 3 أشهر على الأقل، ويمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي دائم، وفق جامعة ستانفورد.

ما علامات بداية الفشل الكلوي؟

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض قليلة بالمراحل المبكرة من مرض الكلى. ومع ذلك، قد يتسبب مرض الكلى المزمن في حدوث تلف في الكلية بالرغم من الشعور بالتحسن.

وتختلف أعراض مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي بين الأشخاص. فإذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح، فقد تلاحظ واحدة أو أكثر من العلامات التالية:

التعب الشديد.

استفراغ.

غثيان.

ارتباك أو صعوبة في التركيز.

تورم (وذمة) وخاصة حول يديك أو كاحليك أو وجهك.

التبول الكثير.

تشنجات عضلية.

جلد جاف.

حكة.

رائحة البول من الفم

قالت الجمعية الألمانية للمسالك البولية ‫إن انبعاث رائحة البول أو الأمونيا من الفم أو الجسم ينذر بالإصابة بفشل ‫كلوي؛ حيث إن الكليتين بهذه الحالة تكونان عاجزتين عن تأدية وظيفتهما، ولا يمكنهما تفكيك منتجات ‫الأيض المختلفة.

ونتيجة لذلك، تنتج الكلى كمية أقل من البول ويتراكم الماء بالجسم ‫(وذمة) وبالإضافة إلى ذلك تدخل المواد البولية في الدم (اليوريميا) ‫وتنبعث الرائحة الكريهة.

‫وقد شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الرائحة ‫الكريهة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تورم الساقين والوجه ‫وارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس والحمى وشحوب الجلد والشعور بحكة، ‫بالإضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال والشعور بالضعف العام وقلة ‫التركيز واضطرابات الوعي.

أسباب الفشل الكلوي

مرض السكري غير المتحكم به، حيث يرتفع سكر الدم دون السيطرة عليه. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا إلى تلف الكلى والأعضاء الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم به، وفيه ينتقل الدم بقوة عبر الأوعية الدموية في الجسم. بمرور الوقت وبدون علاج، يمكن أن تدمر القوة الزائدة أنسجة الكليتين.

مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD) وهي حالة وراثية تتسبب في نمو الأكياس المملوءة بالسوائل داخل الكليتين.

أمراض الكبيبات، والتي تؤثر على مدى جودة تنقية الكلى للفضلات.

الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي.

أسباب الفشل الكلوي الحاد

يمكن أن يتطور الفشل الكلوي بسرعة بسبب غير متوقع، ويحدث عندما تفقد الكليتان فجأة قدرتهما على العمل، وقد يحدث في غضون ساعات أو أيام، وغالبا ما يكون مؤقتا.

تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

أمراض الكلى المناعية الذاتية.

أدوية معينة.

الجفاف الشديد.

انسداد المسالك البولية.

أمراض غير معالجة، مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد.

متوسط عمر مرضى الفشل الكلوي؟

الفشل الكلوي أخطر مراحل مرض الكلى، ويقال إنه قاتل بدون علاج. فإذا كان أحدنا مصابا بالفشل الكلوي، فقد يعيش بضعة أيام أو أسابيع فقط دون علاج، حسب رأي المتخصصين.

ويقول المتخصصون أيضا: إذا كان الشخص يجري غسل الكلى، فإن متوسط العمر المتوقع هو من 5 إلى 10 سنوات، ويمكن للبعض أن يعيشوا حتى 30 عاما على غسل الكلى.

ويضيفون: عند خضوع المريض لزراعة كلى، فإن متوسط العمر المتوقع إذا تلقى الكلية من متبرع حي هو 12 إلى 20 عاما، أما متوسط العمر المتوقع إذا تلقى الكلية من متبرع متوفى فهو من 8 إلى 12 عاما.

هل يمكن الشفاء من مرض الفشل الكلوي؟

لا يوجد علاج للفشل الكلوي، ولكن يمكن أن تعيش حياة طويلة مع العلاج. والإصابة بالفشل الكلوي ليست حكما بالإعدام، إذ يعيش المصابون بالفشل الكلوي حياة نشطة ويستمرون في فعل الأشياء التي يحبونها، وذلك وفق المؤسسة الوطنية للكلى بالولايات المتحدة.

مراحل ما قبل الفشل الكلوي؟

هناك 5 مراحل لمرض الكلى المزمن، أول أربعة تسبق الفشل الكلوي، وهي:

مرض الكلى.. المرحلة الأولى

تعني المرحلة الأولى من مرض الكلى المزمن أن لدى الشخص معدل ترشيح كبيبيا طبيعيا يبلغ 90 ملليلتر/دقيقة أو أكثر وضررا خفيفا بالكلى. في هذه الحالة تكون الكليتان ما تزالان تعملان بشكل جيد، لذلك قد لا تظهر أي أعراض على المريض، وقد تكون لديه علامات أخرى لتلف الكلى، مثل وجود البروتين في البول.

و"معدل الترشيح الكبيبي" (Glomerular filtration rate GFR) يقيس كمية الدم التي تصفيها الكلى كل دقيقة، ويقاس بوحدة ملليلتر بالدقيقة (مل/دقيقة) وكلما انخفض معدل الترشيح الكبيبي، ينخفض مستوى وظائف الكلى، وفق مايو كلينيك.

مرض الكلى.. المرحلة الثانية

تعني المرحلة الثانية من مرض الكلى المزمن أن معدل الترشيح الكبيبي قد انخفض إلى ما بين 60 و89، وأن لدى الشخص تلفا خفيفا بالكلى. وفي معظم الأوقات، تكون الكليتان ما تزالان تعملان بشكل جيد، لذلك قد لا تكون لدى المريض أي أعراض، وقد تكون لديه علامات أخرى لتلف الكلى، مثل البروتين في البول.

مرض الكلى.. المرحلة الثالثة

تعني المرحلة الثالثة من مرض الكلى المزمن أن معدل الترشيح الكبيبي يتراوح بين 30 و59 مع ضرر خفيف إلى متوسط بالكليتين. في هذه الحالة غالبا لا تعمل الكليتان كما ينبغي لتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ويمكن أن تتراكم هذه النفايات بالجسم وتبدأ في التسبب بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض العظام. قد يبدأ الشخص في الشعور بأعراض، مثل الضعف والتعب أو تورم اليدين أو القدمين.

مرض الكلى.. المرحلة الرابعة

تعني المرحلة الرابعة من مرض الكلى المزمن أن معدل الترشيح الكبيبي يتراوح بين 15 و29، مع وجود ضرر متوسط إلى شديد في الكلى.

وفي هذه المرحلة فإن الكليتين لا تعملان كما ينبغي لتصفية الفضلات من الدم، ويمكن أن تتراكم هذه النفايات بالجسم وتسبب مشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض العظام وأمراض القلب. من المحتمل أن تكون لدى الشخص أعراض مثل تورم اليدين والقدمين والألم أسفل الظهر.

والمرحلة الرابعة هي الأخيرة قبل الفشل الكلوي. ومن المهم أن يزور المريض الطبيب بشكل منتظم لاتخاذ خطوات لإبطاء تلف الكلى، والتخطيط المسبق للعلاجات المحتملة للفشل الكلوي.

مرض الكلى.. المرحلة الخامسة

تعني المرحلة الخامسة من مرض الكلى المزمن أن معدل الترشيح الكبيبي أقل من 15 مع وجود ضرر شديد للكليتين. وتقترب الكلى من الفشل أو تكون قد فشلت بالفعل وتوقفت عن العمل، ونتيجة لذلك تتراكم الفضلات في الجسم.

علاج الفشل الكلوي

عندما تفشل الكلى فإن خيارات العلاج للبقاء على قيد الحياة تشمل غسل الكلى أو زرعها.

ويساعد غسل الكلى الجسم على تنقية الدم. وهناك نوعان من غسل الكلى:

الغسل الكلوي Hemodialysis

في هذا النوع تقوم آلة بتنظيف دمك بانتظام. ويخضع معظم المرضى المحتاجين لهذا النوع من العلاج لغسل الكلى من 3-4 أيام في الأسبوع.

غسل الكلى البريتوني "Peritoneal dialysis"

في هذا النوع من غسل الكلى تحل الأوعية الدموية الموجودة بالغشاء الصفاقي الموجود في جدار البطن (يسمى أيضا "البريتوان") محل الكليتين في تصفية الدم. ويتم الغسل عبر تركيب كيس على البطن به محلول يَدخُل ويَخرُج مع الفضلات من الحيز الصفاقي.

ويمكن إجراء غسل الكلى الصفاقي في المنزل أو أثناء السفر، شريطة أن يكون من يفعل ذلك مدربا عليه ويتقن مهاراته.

زرع الكلى

وهي عملية يضع خلالها الجراح كلية سليمة بالجسم تقوم بمهام الكلية التالفة. وقد تأتي الكلى السليمة من متبرع متوفى أو حي، ويمكن العيش بشكل جيد مع كلية واحدة سليمة.