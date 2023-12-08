مُصاب بنزلة برد؟.. ممنوع أن تعمل هذا

حذّر الدكتور الألماني إيفو جريبه من ممارسة ‫الرياضة عند الإصابة بعدوى مثل نزلة البرد؛ حيث يرتفع حينئذ خطر الإصابة ‫بالتهاب عضلة القلب، الذي يهدد الحياة.

‫وأوضح الممارس العام الألماني أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب ‫تتمثل في:

خفقان القلب.

عدم انتظام ضربات القلب.

ألم في الصدر.

احتباس ‫الماء في الساقين.

‫وأضاف جريبه أن الإصابة بعدوى تستلزم الراحة التامة والتوقف عن ممارسة ‫الرياضة، مع مراعاة عدم العودة إلى ممارستها إلا بعد زوال أعراض العدوى ‫بنحو 10 أيام.

‫وأكد جريبه أن هذا الأمر ينطبق على العدوى الفيروسية (مثل نزلة البرد ‫والإنفلونزا والهربس والحصبة) والعدوى البكتيرية (مثل التهاب اللوزتين ‫والحمى القرمزية والدفتيريا وتسمم الدم) على حد سواء.