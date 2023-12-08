مُصاب بنزلة برد؟.. ممنوع أن تعمل هذا
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8/12/2023
حذّر الدكتور الألماني إيفو جريبه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بعدوى مثل نزلة البرد؛ حيث يرتفع حينئذ خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يهدد الحياة.
وأوضح الممارس العام الألماني أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في:
- خفقان القلب.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- ألم في الصدر.
- احتباس الماء في الساقين.
وأضاف جريبه أن الإصابة بعدوى تستلزم الراحة التامة والتوقف عن ممارسة الرياضة، مع مراعاة عدم العودة إلى ممارستها إلا بعد زوال أعراض العدوى بنحو 10 أيام.
وأكد جريبه أن هذا الأمر ينطبق على العدوى الفيروسية (مثل نزلة البرد والإنفلونزا والهربس والحصبة) والعدوى البكتيرية (مثل التهاب اللوزتين والحمى القرمزية والدفتيريا وتسمم الدم) على حد سواء.
المصدر : الألمانية