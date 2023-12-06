الصحة العالمية: زيادة الضرائب على الخمر والمشروبات السكرية سيمنع وفاة الملايين سنويا

ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء أن زيادة الضرائب على الخمر والمشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن يحول دون وفاة 10 ملايين شخص سنويا جراء استهلاكها.

ونشرت المنظمة الأممية كتيب إرشادات فني بشأن سياسات الضرائب على الكحوليات باعتباره إيضاحا عمليا لصناع السياسات، فضلا عن تحليل للسياسات المتبعة في هذا الشأن في العديد من دول العالم.

وأشارت إلى أن "هذه الضرائب تعتبر سياسات رابحة لجميع الأطراف، لأنها سوف تنقذ أرواحا وتمنع أمراضا، مع تعزيز المساواة الصحية وتوفير عائدات للميزانيات العامة".

وفي حين أن 148 دولة في العالم تفرض ضرائب على الكحوليات، فإنه يتم استثناء الخمور من الضرائب في 22 دولة معظمها في أوروبا.

وذكرت المنظمة أن "الضرائب الانتقائية هي أكثر إجراء ضريبي فعال لحماية الصحة لأنها تعدل أسعار منتجات ضارة بالنسبة لباقي السلع، ويمكن بسهولة رفعها بمرور الوقت".

وأشارت إلى أنه يتعين أن تستند الضريبة على كمية المكونات الضارة مثل الكحول أو السكر، بدلا من قيمة المنتج.