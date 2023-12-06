أصيب به جنود إسرائيليون مشاركون بالعدوان على غزة.. ما الزحار؟

قال تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت إن 18 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي تم إجلاؤهم من غزة إلى قاعدة تدريب لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم بتفشي مرض الزحار "الدوسنتاريا"، فما هذا المرض؟ وكيف ينتشر؟

وأرجع الأطباء تفشي تلك البكتيريا بين قوات الاحتلال إلى انعدام النظافة، وتبرعات غذائية من الجمهور، حيث دأب العديد من المطاعم والإسرائيليين إلى إرسال الطعام لجنود الاحتلال في قطاع غزة.

ما الزحار؟

الزحار -ويعرف أيضا باسم الدسنتاريا Dysentery- هو أحد أمراض الجهاز الهضمي، وتشمل أسبابه الالتهابات البكتيرية أو الطفيلية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن زحار (الدسنتاريا) هو إسهال مدم، أي هو أية نوبة إسهالية يحتوي فيها البراز الرخو أو المائي على دم أحمر مرئي. ويمكن أن يسببه عدد من العوامل المعدية، تتراوح من الفيروسات والجراثيم حتى الأواليات الحيوانية protozoa والديدان الطفيلية، وقد ينتج أيضا عن تهييج كيميائي للأمعاء.

وتضيف المنظمة أن الزحار يمكن أن يكون مميتا، حيث إنه يمكن أن يسبب تجفافا شديدا.

أنواع الزحار

الزحار الأميبي (داء الأميبات)

يعد الطفيلي "متحولة حالة للنسج" Entamoeba histolytica أحد الأسباب الرئيسية للدوسنتاريا الأميبية. الطفيليات الأخرى التي تسبب الزحار الأميبي تشمل بالانتيديوم القولونية Balantidium coli وداء الأسطوانيات، وهذا وفقا لكليفلاند كلينيك.

الزحار العصوي

يسبب هذا النوع عدوى بكتيرية، وبعض البكتيريا الأكثر شيوعا التي تسبب الزحار العصوي تشمل الشيغيلا والسالمونيلا والعطيفة والإشريكية القولونية.

والزحار العصوي هو النوع الأكثر شيوعا من الزحار، ومن دون العلاج المناسب يمكن أن يكون الزحار قاتلا.

من يصاب بالزحار؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالدوسنتاريا، وهي حالة أكثر شيوعا في المناطق الاستوائية من العالم التي تعاني من سوء الصرف الصحي للمياه.

وقد تكون أيضا أكثر عرضة للإصابة بالدوسنتاريا إذا لم تطبق قواعد النظافة الجيدة، لذلك يجب عليك دائما غسل يديك بعد استخدام الحمام.

وإذا لم تقم بذلك، فإنك تخاطر بتلويث الطعام والماء والأسطح.

ما مدى شيوع الزحار؟

الزحار شائع، ووفقا للدراسات، هناك حوالي 1.7 مليار حالة من الدوسنتاريا كل عام في العالم.

أعراض الزحار

تختلف أعراض الزحار قليلا وفقا للنوع الذي تعاني منه.

أعراض الزحار الأميبي

معظم الأشخاص الذين يعانون من الزحار الأميبي لا يعانون من أي أعراض.

ولكن قد تشمل الأعراض الخفيفة للدوسنتاريا الأميبية ما يلي:

إسهال.

ارتفاع درجة الحرارة.

استفراغ

غثيان

فقدان الوزن.

اضطراب المعدة

في حالات نادرة، قد ينتقل الطفيلي إلى مناطق أخرى من الجسم ويسبب خراجا.

أعراض الزحار العصوي

قد تشمل أعراض الزحار العصوي ما يلي:

إسهال يحتوي على دم أو مخاط.

ارتفاع درجة الحرارة.

استفراغ

غثيان

ألم في البطن

هل الزحار يسبب الوفاة؟

الجواب نعم، إذ من دون العلاج المناسب قد يكون الزحار قاتلا. إنه مميت بشكل خاص للفئات التالية:

الأطفال الصغار.

الأشخاص بعمر 50 عاما فما فوق.

الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو سوء التغذية.

أسباب الزحار

الالتهابات الطفيلية والبكتيرية التي تسبب الزحار معدية للغاية، وعادة ما ينقل الأشخاص الطفيلي أو البكتيريا إلى بعضهم البعض عندما يدخل البراز من شخص مصاب إلى فم شخص آخر.

ويمكن أن يحدث النقل أثناء:

إعداد الطعام من قبل شخص لا يغسل يديه أو لا يطبق قواعد النظافة.

شرب المياه الملوثة.

الاتصال الجنسي.

يحدث الزحار العصوي عندما تدخل بكتيريا غريبة إلى جسمك وتصبح العدوى شديدة.

وتشمل بعض البكتيريا الأكثر شيوعا التي تسبب الزحار العصوي ما يلي:

الشيغيلا، مما يؤدي إلى داء الشيغيلات.

السالمونيلا، التي تسبب مرض السالمونيلا.

بكتيريا العطيفة Campylobacter، التي تسبب داء العطيفة Campylobacteriosis.

الإشريكية القولونية، التي تؤدي إلى الإصابة بالإشريكية القولونية.

هل مرض الزحار معد؟

نعم، الزحار معد للغاية. وينتشر الزحار الأميبي عادة عن طريق الطعام أو الماء الملوث.

علاج الزحار

إذا كنت مصابا بداء الأميبات، فمن المهم تخليص جسمك من الطفيلي. وسوف يصف لك مقدم الرعاية الصحية ميترونيدازول. ويعالج هذا الدواء الالتهابات الطفيلية. وقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أيضا مضادات حيوية ويوصي باستخدام أدوية من دون وصفة طبية لعلاج الغثيان، بما في ذلك البزموت سبساليسيلات.

إذا كنت مصابا بالدوسنتاريا العصوية، فإن معظم الأشخاص يشعرون بالتحسن دون علاج خلال بضعة أيام إلى أسبوع. إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية، فقد يشمل العلاج المضادات الحيوية والسوائل الوريدية، وفي حالات نادرة قد تحتاج إلى نقل الدم.

العناية الشخصية أثناء الإصابة بالزحار

إذا كنت مصابا بالدوسنتاريا، فمن الجيد أن تقوم بما يلي:

تجنب الأدوية المضادة للإسهال، مثل لوبراميد والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للإسهال.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتقليل الألم والحمى. وتشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأكثر شيوعا الإسبرين والأسيتامينوفين، والإيبوبروفين.

تناول أدوية من دون وصفة طبية لعلاج الغثيان، بما في ذلك البزموت سبساليسيلات.

متى ستشعر بالتحسن بعد العلاج؟

إذا كنت مصابا بداء الأميبات، فإن معظم الناس يشعرون بالتحسن بعد حوالي 14 يوما. وإذا كنت مصابا بالدوسنتاريا العصوية، فمن المفترض أن تشعر بالتحسن خلال أسبوع.

الوقاية من الزحار