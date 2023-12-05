مع ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الألماني يدعو لأخذ التطعيمات

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين ترتفع لديهم عوامل خطر الإصابة إلى أخذ التطعيمات.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، أمس الاثنين، إن العدوى ليست نزلة برد.

وأشار إلى إنه إذا رغب أحد في أخذ التطعيم الآن فإن هذا هو "الوقت المثالي" لفعالية كاملة حتى عيد الميلاد، ونوه بهذا الصدد إلى الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وإلى من يعانون أمراضا مزمنة.

وأعرب لاوترباخ عن خيبة أمله لأن عدد الذين استخدموا اللقاحات ذات المستحضرات الجديدة المعدلة -وفقا لطفرات كورونا- لم يزد حتى الآن على 3 ملايين شخص فقط.

وأوضح أن الحسابات المبنية على البيانات المتاحة تشير إلى أن هناك موجة من الإصابات، وقال إن من المرجح أن يعادل هذا معدل إصابة بـ 1700 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام.

وجاءت هذه التصريحات للوزير بعد محادثات حول التأثيرات طويلة الأمد لعدوى كورونا.