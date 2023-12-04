قالت الجمعية الألمانية لمكافحة ‫السرطان إن سرطان عنق الرحم ورم خبيث يصيب الجزء السفلي من الرحم، ‫وهو ما يعرف بعنق الرحم.

‫وأوضحت الجمعية أن عامل الخطورة الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو فيروس ‫الورم الحليمي البشري (HPV) الذي ينتقل عن طريق الاتصال المباشر ‫بالجلد أو الأغشية المخاطية.

‫كما يمكن أن تؤدي عدوى المنطقة التناسلية بالأمراض المنقولة جنسيا -مثل ‫الهربس التناسلي أو الكلاميديا- إلى تعزيز الإصابة بفيروس الورم الحليمي ‫البشري، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بسرطان العنق.

‫ومن عوامل الخطورة الأخرى ضعف المناعة والتدخين وإهمال العناية بمنطقة الأعضاء التناسلية.

أعراض سرطان عنق الرحم

‫وأضافت الجمعية أن أعراض سرطان عنق الرحم تتمثل في:

إفرازات دموية أو ‫كريهة الرائحة

عدم انتظام الدورة الشهرية

النزف أثناء أو بعد ‫الجماع

النزف بعد انقطاع الطمث

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بألم ‫أثناء التبول أو التبرز

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوصات اللازمة، ‫ومن ثم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب حال التحقق من الإصابة بسرطان ‫عنق الرحم.

‫ويتم علاج سرطان عنق الرحم بواسطة استئصال الأنسجة المريضة جراحيا ‫والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.