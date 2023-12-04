سرطان عنق الرحم.. الأعراض وعوامل الخطورة
قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان عنق الرحم ورم خبيث يصيب الجزء السفلي من الرحم، وهو ما يعرف بعنق الرحم.
وأوضحت الجمعية أن عامل الخطورة الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بالجلد أو الأغشية المخاطية.
كما يمكن أن تؤدي عدوى المنطقة التناسلية بالأمراض المنقولة جنسيا -مثل الهربس التناسلي أو الكلاميديا- إلى تعزيز الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بسرطان العنق.
ومن عوامل الخطورة الأخرى ضعف المناعة والتدخين وإهمال العناية بمنطقة الأعضاء التناسلية.
أعراض سرطان عنق الرحم
وأضافت الجمعية أن أعراض سرطان عنق الرحم تتمثل في:
- إفرازات دموية أو كريهة الرائحة
- عدم انتظام الدورة الشهرية
- النزف أثناء أو بعد الجماع
- النزف بعد انقطاع الطمث
- فقدان الوزن غير المبرر
- الشعور بألم أثناء التبول أو التبرز
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوصات اللازمة، ومن ثم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب حال التحقق من الإصابة بسرطان عنق الرحم.
ويتم علاج سرطان عنق الرحم بواسطة استئصال الأنسجة المريضة جراحيا والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.