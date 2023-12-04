تحذير.. لا تشرب الحليب مع هذه الأدوية

أوردت صحيفة الصيادلة الألمانية أن الحليب لا يتفق مع بعض المضادات الحيوية، وهي: التتراسيكلين (مثل الدوكسيسيكلين أو المينوسكلين)، والفلوروكينولونات، والسيبروفلوكساسين، والنورفلوكساسين.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يجوز تناول هذه المضادات الحيوية بالحليب، كما ينبغي عدم تناول منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والزبدة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه عادة ما يكفي تجنب هذه الأطعمة قبل وبعد تناول المضاد الحيوي بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

الكالسيوم يعيق الامتصاص

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكالسيوم الموجود في الحليب يشكل رابطة غير قابلة للذوبان مع العديد من المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وبالتالي لا يستطيع الجسم امتصاص المضاد الحيوي. وبناء عليه يقوم الجسم بإخراج المضاد الحيوي دون أن يتمكن المضاد من أن يؤتي مفعوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بدائل الحليب، مثل حليب الشوفان وحليب اللوز، تحتوي بشكل طبيعي على القليل من الكالسيوم؛ لذا لا يتوجب تقييد تناولها، إلا أنه ينبغي مراعاة أنه يتم إثراء بعض الأنواع بإضافة الكالسيوم إليها. لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات المنتج قبل تناوله.