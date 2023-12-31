‫حكة فروة الرأس.. متى تكون خطيرة؟

أوردت مجلة "ستاي لايت" أن حكة فروة ‫الرأس ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت المجلة أن الأسباب البسيطة لحكة فروة ‫الرأس تتمثل في غسل الشعر بشكل متكرر واستخدام منتجات عناية خاطئة ‫وتجفيف الشعر بواسطة مجفف شعر ساخن جدا والتغيرات في درجة الحرارة، مما ‫يؤدي إلى جفاف الشعر.

‫أمراض جلدية

وقد تشير حكة فروة الرأس أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل ‫الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وفطريات الجلد والحساسية والإصابة ‫بالقمل.

‫كما قد يكمن سبب حكة فروة الرأس في التوتر النفسي أو التغيرات ‫الهرمونية. وفي هذه الحالات ينبغي استشارة الطبيب.

‫ترطيب فروة الرأس

‫وأشارت ستاي لايت إلى أنه يمكن مواجهة حكة فروة الرأس من خلال ترطيب ‫فروة الرأس، وذلك باستخدام بلسم يحتوي على مواد ترطيب مثل زيت جوز الهند.

‫وينبغي أيضا عدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع مراعاة عدم ضبط ‫مجفف الشعر على درجة حرارة عالية للغاية.

‫ومن المهم أيضا تقليل عدد مستحضرات العناية التي يتم استخدامها على ‫الشعر، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من البارابين والكبريتات ‫والسيليكون.

‫ويراعى أيضا عدم استعمال الشامبو الجاف، نظرا لأنه لا يقوم بإزالة بقايا ‫الأوساخ وبقايا منتجات العناية.