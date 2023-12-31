في الشتاء.. هذه الخضروات تقوي مناعتك
أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى أن الخضروات الشتوية تعد من المواد الغذائية التي تحتوي على عديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية الجهاز المناعي.
وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذه الخضروات تعزز من قوة الجهاز المناعي بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية مهمة.
وتشتهر الخضروات الشتوية أيضا بمحتواها العالي من فيتامين "سي" والألياف الغذائية.
ومن هذه الخضروات الكرنب (الملفوف) والبصل الأخضر والكرافس والجزر والكوسة واللفت والملفوف الأحمر والخس والثوم الأخضر.
وأشارت دراسات حديثة إلى أن بعض الخضروات الشتوية تساعد أيضا على خفض معدل الكوليسترول في الدم، ومن هذه الخضروات السبانخ والقرنبيط والجزر وقرع العسل والبنجر والكرنب.
جدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساسا لا غنى عنه لصحة جيدة وتعزيز الجهاز المناعي، وذلك إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلا عن حصول الجسم على فترات راحة كافية.