‫في الشتاء.. هذه الخضروات تقوي مناعتك

أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" ‫الألمانية إلى أن الخضروات الشتوية تعد من المواد الغذائية التي ‫تحتوي على عديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية الجهاز المناعي.

‫وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذه الخضروات تعزز من قوة الجهاز ‫المناعي بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية ‫مهمة.

‫وتشتهر الخضروات الشتوية أيضا بمحتواها العالي من فيتامين "سي" والألياف الغذائية.

ومن هذه الخضروات الكرنب (الملفوف) والبصل الأخضر والكرافس والجزر والكوسة واللفت والملفوف ‫الأحمر والخس والثوم الأخضر.

‫وأشارت دراسات حديثة إلى أن بعض الخضروات الشتوية تساعد أيضا على خفض ‫معدل الكوليسترول في الدم، ومن هذه الخضروات السبانخ والقرنبيط والجزر ‫وقرع العسل والبنجر والكرنب.

‫جدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساسا لا غنى عنه لصحة جيدة ‫وتعزيز الجهاز المناعي، وذلك إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلا عن ‫حصول الجسم على فترات راحة كافية.